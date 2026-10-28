Por qué Guardiola amaría el Barrio de las Flores de A Coruña

El Halloween del Barrio de las Flores en 2025

Es digno de estudio el afán de superación, y por qué no, de protagonismo, del Barrio de las Flores. Hablaba Guardiola del “país pequeño en una esquina” y de “campanarios”. Pero lo cierto es que la comparación es óptima para hablar del ruido que es capaz de montar una zona tradicionalmente obrera y que se ha puesto a la cabeza de las grandes celebraciones de la ciudad: la hoguera de la Torre de Hércules en San Juan, el Flores Rock como el festival autogestionado más exitoso, y ahora un Halloween en el que hay medio millar de niños listos para esclarecer un crimen.

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Detrás de todos esos movimientos está la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores, una congregación capaz de movilizar voluntarios para vestirse de zombi, para montar un escenario o para maquillar niños pequeños en un festival heavy. Es decir, todo un ejército ganado para la causa, con el amor por el Barrio de las Flores como bandera y el liderazgo de David Pujades como faro que los guía. Porque sí, existe una determinación encomiable en lo que este empresario hostelero ha logrado, también reflejado en el crecimiento de su cadena El Invernadero.

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Los niños ya no quieren ser Messi, ansían ser Ozzy Osbourne. Y no perrean, echan los cuernos al viento. Los adolescentes construyen hogueras imposibles durante días, y ahora los mayores preparan para Halloween una ruta en la que deben resolver un crimen, conocer los comercios del barrio y finalmente probar el arroz del terror. Nada más alejado de la realidad, una paella “de 10”, según advierte la directiva vecinal, a base de tinta de calamar.

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Hablaba Guardiola en aquella rueda de prensa antes de un Clásico contra Mourinho de “el p*** amo”. Y alguien en el Barrio de las Flores merece ese calificativo.