Mocedades celebra sus 60 años con un concierto en A Coruña junto a Los Panchos

Mocedades, durante el concierto ofrecido en María Pita en agosto de 2024, también junto a Los Panchos Quintana

Mocedades celebra seis décadas de trayectoria y lo hacen con una gira de aniversario con varias paradas en Galicia, una de ellas en A Coruña. Acompañados de Los Panchos, otra de las formaciones imprescindibles de la música en español, Mocedades se subirá al escenario del Palacio de la Ópera el próximo mes de enero.

La formación liderada por Izaskun Uranga regresa a A Coruña para volver a cantar aquellas canciones que marcaron a varias generaciones, como 'Eres tú', 'Tómame o déjame', 'La otra España' o 'Amor de hombre'. Junto a ellos estará la inconfundible voz de Rafael Basurto, última voz histórica de Los Panchos, que entonará otros clásicos como 'Rayito de Luna', 'Lo dudo', 'Enamorado' o 'Si tú me dices ven'.

A pesar de los años, sus visitas siguen siendo habituales, como la prestada hace un par de años, cuando tanto Mocedades como Los Panchos se subieron al escenario de María Pita durante las celebraciones festivas del agosto coruñés.

Tras una exitosa gira por América, ambas formaciones recorrerán próximamente Galicia, ya que además de A Coruña pasarán también por Lugo y Vigo para ofrecer un nostálgico espectáculo musical. Las entradas para la cita en el Palacio de la Ópera coruñés, el 30 de enero de 2027, ya están a la venta a través de la plataforma de Ataquilla.