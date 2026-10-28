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A Coruña

Los empresarios de A Coruña blindan los pubs y las discotecas ante un posible rebrote de la violencia por Halloween

Las fuerzas de seguridad han advertido del precedente reciente y la proliferación de máscaras en el ocio nocturno durante los próximos días

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/10/2026 22:41
Una persona disfrazada en una fiesta de Halloween
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Con las máscaras pasa como con las redes sociales: el peligro no es la herramienta o el invento en cuestión, sino la utilización y la finalidad que unos pocos deciden darle. También tiene mucho que ver con la perspectiva. Hace una semana, ver a un enmascarado por la calle provocaba que muchos fueran corriendo a cerrar su negocio o cambiar su coche de sitio. Ahora también dan miedo, pero en un sentido mucho más figurado.

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No obstante, y con el las brasas de algunos incendios todavía calientes, en el sentido metafórico, las fuerzas de seguridad piden que se extreme la vigilancia en los principales puntos de concentración en las noches de Halloween.

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Entre el jueves universitario y el domingo serán decenas de miles los que salgan a divertirse, pero puede que unos pocos todavía tengan ganas de otro tipo de fiestas.

Discoteca

De manera informal, y a modo de aviso, agentes de Policía y diversos estamentos encargados de velar por la seguridad se han puesto en contacto con los empresarios de la noche, quienes han tomado buena nota. La segunda noche más concurrida del año, unida a un clima de tensión social y cierta facilidad para el anonimato no parecen el mejor cóctel posible. “Vamos a implementar medidas poco usuales para el control de acceso. Se va a incrementar la seguridad, después de los incidentes provocados sobre todo por gente joven”, afirma la dirección de The Clab. “Las medidas de seguridad van a ser extraordinarias, debido a los incidentes de la pasada semana; además, las fuerzas de seguridad colaboran con nosotros en todo momento y tenemos muy buena relación ellos. Se involucran mucho en este tipo de cosas”, añade. Además, desde la sala el sentimiento es: “No tenemos miedo, pero sí prudencia. El disfraz no es una patente de corso”.

Porteros

Por su parte, desde la seguridad del grupo Pelícano, ante una decena de eventos para todas las edades, la expectativa es de una buena carga de trabajo. Pero sin incidentes. “Es una de las épocas más complicadas por el volumen de trabajo, pero los incidentes no creemos que sean algo que se vaya a repetir, es más un tema que se puede dar en la calle con la excusa de los disfraces”, advierte. Los grandes protagonistas de la noche serán los porteros. Uno de los trabajadores de Piccadilly es consciente de que entre su público objetivo no está la ‘kale borroka’ (denominada así por la Policía) que actuó la pasada semana. Pero tampoco habrá concesiones. “Muchos se vienen arriba con el disfraz, y unido a la masificación de hace peligroso. Siempre he actuado de la misma forma: o se levantan la máscara o no les dejas pasar. Nuestro trabaja se basa en ver quién entra y quién no. Si viene maquillado, tendrás que charlar, para ver de qué palo vienen”, dice uno de los responsables de la puerta.

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Finalmente, acostumbrado a eventos de todo tipo y con trabajo en dos de los locales más grandes de la ciudad, otro controlador de accesos afirma: “No creemos que vaya a pasar nada, pero ya es una cuestión de actitud. Ahí nos tenemos que fijar más en la actitud de quien viene”. 

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