Las calles de A Coruña acogen casi una protesta al día, según el 092

Protesta en octubre de este año por la vivienda Germán Barreiros

Los disturbios que tuvieron lugar el miércoles de la semana pasada a raíz de la visita de Santiago Abascal, el líder de Vox, en la plaza de María Pita, han atizado los miedos al conflicto en una ciudad en la que las protestas están a la orden del día y la inmensa mayoría se desarrolla pacíficamente. De hecho, según los cálculos de la Policía Local, cada 27 horas se produce una manifestación o una concentración en A Coruña.

Algunas son citas que se repiten cada año, como el Día del Trabajador. Unas son pequeñas, como los padres de un centro que exige obras, o unos trabajadores que se concentran para exigir mejoras en sus condiciones laborales, pero generalmente necesitan presencia policial, aunque solo sea para vigilar el tráfico si se corta la calle, de ahí que muchas veces se halle presente la Policía Local, la Nacional, o ambas.

La Policía confiscó artefactos incendiarios a sospechosos en la protesta del domingo Más información

Aunque sean frecuentes, según los datos extraídos de la memoria de la Policía Local, las protestas públicas cayeron algo menos de un 25% de 2024 a 2025, pasando de 403 a 323, y eso que A Coruña registró el año pasado varias protestas por conflictos internacionales, como el de Palestina o el de Venezuela. Por su parte, 2024 vio algunas protestas recurrentes, como la de los vecinos de las Casas de Franco. Pero, en todo caso, la de 2025 es superior a la de anteriores ejercicios. Por ejemplo, en 2022 se contabilizaron 286 protestas y en 2023, 306, aunque el punto álgido se registró en 2013 con 683 protestas.

La crisis de la vivienda y la polarización política agitan las calles y elevan la conflictividad

Era la época de la crisis económica y los desalojos por impagos de hipoteca, una situación que muchos evocan actualmente con los desahucios de inquilinos morosos que han despertado indignación social. De hecho, recientemente en A Coruña asociaciones como el Sindicato de Inquilinas han tomado el relevo de otras como Stop Desahucios, y han vuelto a salir a la calle con pancartas y banderas.

Además, las protestas suelen crecer en número en período electoral. Este año está a punto de acabar, pero no cabe duda de que se vivirán muchas protestas, aunque es de esperar que no todas sean tan violentas como la del miércoles pasado. El actual ambiente de polarización social, y con una huelga general anunciada, hace temer que lo que queda de 2026 será muy agitado. Fuentes policiales señalan que es la izquierda la que normalmente agita la calle, así que si las elecciones las gana la derecha, es previsible que las protestas se vuelvan más frecuentes el próximo mandato.