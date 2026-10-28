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A Coruña

La Xunta definirá el uso de la antigua estación de bus de A Coruña "en las próximas semanas"

Las conversaciones con el Ayuntamiento por la parcela de la calle Caballeros están avanzadas y desde el Gobierno gallego descartan un deterioro de la infraestructura similar al de Vigo

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/10/2026 13:16
Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio a partir del 3 de noviembre
Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio a partir del 3 de noviembre
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La apertura de la nueva estación de bus, que se integra en la parte de la avenida de A Sardiñeira del proyecto intermodal, dejará sin uso a la que será, a partir del martes, la antigua terminal de la calle Caballeros. El edificio, que se despedirá de A Coruña tras más de cincuenta años de servicio, no convivirá con la nueva estación, pero sí se utilizará, durante los primeros meses, para la transición de la operativa de una ubicación a otra. Una vez finalice el proceso, todavía se desconoce cuál será su uso. Aunque, según explicaron desde la Consellería de Presidencia de la Xunta creen que este futuro se definirá "en las próximas semanas".

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Tal y como recordaron desde Presidencia, las conversaciones entre Xunta y Ayuntamiento están en un proceso avanzado. Algo que secundan desde María Pita: “Estamos negociando e cando haxa resultados a comunicar farémolo; prudencia, sempre mellor falar de feitos. Hai boa vontade polas partes”, inciden. En este caso, el Ejecutivo autonómico defiende la titularidad de la infraestructura amparándose en el decreto de transferencia de competencias del 5 de julio de 1996, además de ser la administración gallega la encargada de realizar inversiones y del mantenimiento durante décadas. Desde el Gobierno local, por su parte, inciden en que el suelo siempre ha sido municipal y que, una vez deje de funcionar, su uso debe repercutir en la ciudad.

En este sentido, la Xunta descarta que esta disputa se prolongue hasta provocar un deterioro de la infraestructura similar al de Vigo, donde a lo largo de años de discrepancias sobre el uso del inmueble una vez que el tráfico se trasladó a Urzaiz, el edificio sufrió un problemas de salubridad importantes, además de haber sido un punto de asentamientos precarios para las personas sin hogar durante varios meses. Tras cuatro años en un estado de abandono, la Xunta decidió ceder este mismo verano gratuitamente la terminal al Ayuntamiento, quienes aceptaron la propuesta el pasado mes de septiembre.

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