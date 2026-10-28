La UDC diseña una estrategia para orientar su oferta de titulaciones

Un momento de la reunión del Consello de Goberno, esta mañana, en el Rectorado UDC

La Universidad de A Coruña viene de diseñar su primera 'Estrategia de Titulaciones', cuyo objetivo es definir el marco institucional que orientará a la evolución de su oferta académica en los próximos años. Un documento en el que la UDC reivindica el papel de las titulaciones como una de las principales herramientas a través de las que la universidad pública hace efectiva su misión de servicio a la sociedad. En este sentido, recoge la necesidad no solo de planificar y ordenar grados y másteres, sino también decidir que conocimientos se ponen al servicio de las personas, que oportunidades se ofrecen a las nuevas generaciones y que respondes se proporcionan a los cambios que se están experimentando en la sociedad.

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Con este enfoque, la estrategia pretende servir de guía para analizar la oferta existente, orientar su necesaria revisión y actualización y apoyar la toma de decisiones sobre futuras propuestas de titulaciones. El documento está estructurado en tres grandes bloques: la definición del marco y de los principios institucionales, el análisis de la oferta académica y de las líneas estratégicas para su evolución y el desarrollo de los mecanismos de gobernanza necesarios para su aplicación.

Los principios

Entre los principios que deberán orientar a las decisiones sobre titulaciones destacan el servicio público, la calidad académica, la sostenibilidad de los recursos, la especialización inteligente, la cooperación interuniversitaria, la internacionalización estructural, el equilibrio territorial, la mejora continua y la toma de decisiones basada en evidencias. Subraya también la importancia de garantizar una visión global y coherente de la oferta académica, evitando duplicidades y atendiendo a las fortalezas y necesidades de la institución.

La propuesta sitúa garantizar la calidad en el centro de la planificación académica. Así, toda nueva titulación o modificación de una existente deberá integrarse de manera coherente en los centros responsables de su impartición habida cuenta de un conjunto de elementos, entres los que destacan el profesorado, las infraestructuras, la organización académica y los mecanismos de seguimiento y evaluación. Estos últimos deben entenderse como herramientas para la mejora continua y de apoyo a la toma de decisiones sobre el futuro de la oferta académica.