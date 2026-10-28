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A Coruña

La UDC cierra los últimos flecos antes de la llegada de alumnos de Medicina: así es la nueva unidad docente del Chuac

La coordinación recaerá sobre el jefe del servicio de Reumatología en el hospital coruñés, Javier de Toro

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/10/2026 15:57
Ricardo Cao y Luis Verde, esta mañana, en el Chuac
Ricardo Cao y Luis Verde, esta mañana, en el Chuac
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A Coruña ya cierra los últimos flecos -burocráticos- para acoger los primeros alumnos de Medicina. Si bien esto no será hasta principios de 2027, durante la jornada de este miércoles constituyó la unidad docente del Chuac, que organizará las enseñanzas, y por lo tanto, del Plan de Organización Docente (POD), en coordinación con la USC. Es decir, de qué asignatura se encargará cada profesor y qué horas tendrá para impartirla. La unidad la compondrán 36 profesionales (29 de ellos, asociados a la universidad compostelana), aunque en las próximas semanas se prevé que se incorporen cuatro  profesores más. Por lo que, por lo menos durante este primer curso de descentralización en A Coruña -se empieza con la docencia clínica de quinto curso-, será el mismo número de profesores que de alumnos.

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En la sesión constitutiva de este miércoles, a la que asistieron el rector de la UDC, Ricardo Cao, y el gerente del Chuac, Luis Verde, fue elegido también el coordinador de la unidad docente, que recaerá en la figura de Javier de Toro, catedrático de la escuela universitaria de la UDC y jefe del servicio de Reumatología del Chuac, una labor que compatibilizará con la dirección del departamento de Medicina. Este departamento, creado el pasado mes de marzo y compuesto por un total de diez áreas del conocimiento (Anatomía y embriología humana, Cirugía, Farmacología, Fisiología, Historia de la ciencia, Medicina, Medicina preventiva y salud pública, Otorrinolaringología, Psiquiatría y Radiología y medicina física), estará compuesto por 49 docentes y tendrá un coste anual de unos 8.000 euros.

A mayores de la unidad docente del Chuac, en el acuerdo firmado el pasado 20 de enero entre las consellerías de Sanidade y Educación, y las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, también se refleja la creación de una entidad similar en la ciudad olívica, aunque, por el momento, se desconoce cuándo se oficializará. A partir de enero, 76 alumnos (40 en A Coruña y 36 en Vigo) -menos de lo previsto- se desplazarán desde Santiago a estas dos ciudades para cursar la práctica de quinto. En la urbe herculina, será la facultad de Ciencias de la Salud la responsable de asignar el espacio y de dotar los medios materiales necesarios para que el equipo directivo del departamento pueda desarrollar sus nuevas funciones.

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