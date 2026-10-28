La Pegatina vuelve a A Coruña para ser parte del ExpoRock

Público de la primera edición de ExpoRock Patricia G. Fraga

La segunda edición de ExpoRock sigue tomando forma con nuevas confirmaciones. La última incorporación al cartel es la de la banda catalana de rumba y ska La Pegatina, que también se subirá al escenario de ExpoCoruña el próximo 13 de marzo de 2027.

La formación publicó el pasado abril su último disco, 'Fuegos del barrio', que completa un repertorio de temas ya icónicos como 'Lloverá y yo veré', 'Todos los días sale el sol', 'Mari Carmen' o 'Y volar'. En marzo del próximo año vuelven a A Coruña, donde formaron parte hace cuatro años del Festival Noroeste tras tener que cancelar un concierto en octubre de 2020 en el Coliseum a causa de la pandemia de covid-19.

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Apenas superada su mayoría de edad, la banda acaba de cumplir 18 años de existencia, la formación de rumba y ska acumula más de 1.200 conciertos en más de una treintena de países, que han conquistado con su propuesta enérgica y bailable que busca repartir alegría y locura allá donde van.

Se suman así a un cartel del que ya forman parte otras bandas como Los Enemigos, Narco, Catalina Grande Piñón Pequeño o Lendakaris Muertos, que pondrán la música a una jornada de más de doce horas de actividad que se completará con una feria vintage, una exposición de motos y foodtrucks.

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Las entradas están a la venta a través de la página web del festival. El precio del tramo de localidades a la venta actualmente es de 43 euros.