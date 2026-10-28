La histórica colección de botellas de un coruñés: de los Borbones a Einsenhower y al Guinness de los Récords

La colección de botellas que custodia la galería coruñesa Artbys

El libro Guinness de los Récords define como brandy "cualquier destilado de vino de zumo de fruta fermentado" y sitúa en Elche la mayor colección, con 1.057. Sin embargo, A Coruña tiene más. Un coleccionista herculino fue llenando tres salas de su casa con 4.116 botellas, de las que 1.1779 son de brandy. Es decir: A Coruña cuenta con la mayor colección de este tipo de bebida del mundo.

Parte de la colección

La colección completa, que llena tres salas, le ha sido encomendada por la familia a la galería Artbys, que se encargará de catalogar todos los objetos y cuidar su memoria. "En una vitrina, cinco botellas de jerez de Pedro Domecq descansan sobre terciopelo rojo. Junto a ellas siguen las cartelas que él mismo escribió a mano. Es su letra, en medio de su colección. Alrededor hay tres salas, 69 estanterías y 4.116 botellas. Cada una ocupa el sitio que él le dio. La familia pide mantener reservados su nombre y la ubicación de la colección", explican desde la galería.

Algunas de las botellas del lote

Y si una bebida define esa colección es la del brandy. En una de las salas hay hasta 977 botellas españolas de marcas tan míticas e instaladas en la memoria como Fundador, Veterano, Soberano, Terry Centenario, Magno o Bobadilla 103. Decenas de etiquetas, tapones y presentaciones que permiten recorrer la historia de las marcas a lo largo del siglo XX.

Entre todas las botellas de este coleccionista destacan dos de Non Plus Ultra de Sánchez Romate de la Solera Conmemoración 1781-1981, Cardanal Mendoza, Gran Duque de Alba y un Peinado de cien años en edición numerada, comentan los responables de Artbys.

Botellas de la colección

Otra de las salas guarda otras 202 botellas de licores como coñac, armañac, calvados, pisco y aguardientes de uva y fruta, entre las que destacan un Bas Armagnac Dartigalongue de 1962 en caja original. El recorrido lo completan rones, ginebras, vodkas, tequilas, anís, licores, oportos, vinos generosos y sakes.

Y en la tercera se reúnen más de 1.200 whiskys: blends y single malts escoceses, bourbons, whiskys irlandeses, canadienses y japoneses. Destaca un Macallan de 1964, embotellado en 1981, junto a un Macallan 30 años Sherry Oak, Springbank, Knockando y Rosebank.

Todas juntas conforman esa mayor colección del mundo, aunque este coleccionista anónimo nunca lo supo: "Coleccionaba por gusto, no por récords".

En este gran conjunto aparecen también curiosidades como seis botellas de Perelada vinculadas, según el inventario, a bodas de la familia Borbón y a cenas oficiales con Eisenhower y Gerald Ford.

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"Muchas familias heredan una colección y no saben a quién llamar", explica Camilo Chas, director de Artbys. "Lo primero es que no salga nada de casa hasta saber qué hay. Luego, entender el conjunto. Detrás de cada botella hay alguien que la eligió".

La colección está ahora en preventa. Artbys estudia ofertas por el conjunto y por lotes, de salas de subastas, distribuidores, coleccionistas e instituciones de dentro y fuera de España.

Pero antes de que las botellas cambien de manos, la familia recibirá un libro impreso con las fichas y fotografías de toda la colección. Podrán abrirlo y volver a recorrer sus estanterías. El libro es parte del trabajo de Artbys Legado, el servicio de la galería coruñesa que acompaña a las familias que heredan una gran colección, desde el inventario hasta las decisiones sobre su venta. Las botellas encontrarán nuevos dueños, pero las cartelas, con su letra, seguirán contando quién las reunió.