La guía completa de todas las fiestas de barrio en el Halloween de A Coruña

Disfraces en Halloween en O Ventorrillo Javier Albores

Si la noche de A Coruña vivirá la mayor fiesta temática de Halloween, para dar cabida a unas 50.000 personas, los barrios no se quedarán atrás. Resulta difícil encontrar una fecha, celebración o fiesta capaz de movilizar de semejante manera a cada esquina de una ciudad que entre esta tarde y la próxima semana se sumirá en una divertidísima oscuridad por la que pequeñas criaturas de la noche camparán a sus anchas. Da igual que se llame Halloween, Samaín o cualquiera que sea la denominación con la que rendir homenaje a los difuntos. Hace tiempo que muchos se dieron cuenta de que no se trata de importar tradiciones, sino de hacerlas importantes a la coruñesa.

La ruta de los barrios, al completo EC

Los grandes triunfadores de este Halloween a la coruñesa son tanto las asociaciones vecinales como las de comerciantes, capaces de sacar músculo, adaptarse a una ilusión infantil y ofrecer su escaparate más importante del año. Algunos barrios como Os Mallos, O Ventorrillo, la Sagrada Familia o el entorno de la calle de la Torre, además de Eirís o Novo Mesoiro, son capaces de poner de acuerdo a más de 30 o 40 negocios, para construir rutas que desafían el ingenio y estimulan el trabajo en equipo de los más pequeños. Aunque, en realidad, muchas veces son sus propios padres los que se lo pasan en grande. Uno de esos ejemplos de músculo es el Barrio de las Flores, donde la directiva vecinal y los propios ciudadanos de a pie parecen convertir cada celebración en un desafío para marcar la diferencia. En esta ocasión, Floresween promete dejar anonadados a los asistentes: desde la proyección de un documental grabado por los propios vecinos en el que se narra un crimen, hasta una ruta por diferentes establecimientos para la que ya hay más de 300 menores anotados. Además, para que los padres tengan también su momento, habrá una gran arrozada. Se llamará arroz del terror y será completamente negro.

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También se une con fuerza a las celebraciones la Sagrada Familia, que con su I Roteiro Samaín Sagrada Familia se une al mapa de barrios. Acabará a las 21.00 horas y merece la pena simplemente una visita turística a la calle Belén para ver el trabajo artesano de los vecinos y comerciantes. También se ofrecerá chocolate con churros.

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Sería injusto también olvidarse de O Ventorrillo y la plaza del Comercio, que han unido dos asociaciones de residentes como puntos de salida y llegada, con hasta 40 establecimientos en el camino. Además, rivalizan las dos asociaciones, muy puntillosas en todo lo que organizan, en quién ofrece una sede social más terrorífica. También Os Mallos puede presumir de undécima edición por todo lo alto. Pero sin lugar a dudas donde los niños no pararán de disfrutar es Oza, Gaiteira y Os Castros, con hasta dos grandes jornadas, organizadas en días consecutivos por los comerciantes de Os Castros y los vecinos de Oza, que provocarán casi un empacho de dulces.

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En definitiva, una semana para pasarlo por todo lo alto, pero también en muchos casos para hacer barrio. Es el caso de Novo Mesoiro, donde hosteleros y comerciantes hace tiempo que van de la mano en uno de los eventos más concurridos, además de Xuxán, que este año tendrá por primera vez una fiesta organizada por la constituida asociación vecinal. Y eso sin que ningún barrio le den calabazas y se quede fuera de juego