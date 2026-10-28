La doble escala de cruceros vuelve a llenar las playas de A Coruña en pleno otoño

Tras varios días de mal tiempo y de riesgo en las playas que dejaron hasta dos importantes sustos, este miércoles está siendo una jornada tranquila en A Coruña, que está permitiendo a muchos turistas disfrutar de los arenales urbanos. Y es que este miércoles el Puerto de A Coruña ha registrado una doble escala protagonizada por el 'Arcadia' y el 'MSC Virtuosa', que han dejado más de 8.000 turistas en la cuidad.

Uno de los lugares que más atraen a los pasajeros de los trasatlánticos son las playas de Riazor y el Orzán, dos encantos turísticos que, sin embargo, en los últimos días se habían convertido también en motivo de preocupación debido a las alertas meteorológicas por mala mar que obligaron a realizar hasta dos rescates de emergencia para salvar la vida a dos víctimas arrastradas por las olas.

El primero fue el pasado fin de semana, cuando el agua se llevó a una mujer que estaba leyendo en la orilla, mientras que el segundo, en plena alerta amarilla, sorprendió en el Orzán a un hombre que iba a bañarse y que necesitó del auxilio de varios jóvenes para conseguir salir del agua.

En muchos de estos incidentes se repite el mantra del desconocimiento de las playas y de su peligrosidad, sobre todo en el caso de personas que llegan por primera vez a la ciudad, como es el caso de los cruceristas que eligen los arenales de Riazor y el Orzán como lugar de visita durante sus escalas.

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Con el mar mucho más tranquilo que en anteriores jornadas, los numerosos turistas del 'Arcadia', que llegó con más de 2.300 personas a bordo a la ciudad, y del 'MSC Virtuosa', donde viajan más de 6.000, pudieron disfrutar de la playa y del sol en una doble escala que cierra casi el mes en el puerto, a donde llegará el viernes el 'Aidabella' para terminar un octubre con más de una veintena de barcos en sus muelles.