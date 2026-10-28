La calle más aterradora de A Coruña está en la Sagrada Familia

La calle Belén de A Coruña adornada de Halloween Quintana

Lápidas, arañas, brujas, fantasmas colgados de los árboles y manos saliendo de la tierra. La calle Belén, en la Sagrada Familia, se ha convertido en un auténtico pasadizo del terror. Son los propios vecinos de la calle quienes dan rienda suelta a su imaginación para superarse a sí mismos en cada festividad. Y es que si ya en las pasadas navidades esta vía residencial contó con su propio tren Polar Express, un muñeco de nieve y hasta una Virgen María, el pasado Halloween los fantasmas ya estuvieron presentes en las ramas de los árboles.

La decoración es de lo más artesanal pero efectiva. Partiendo de manualidades, los residentes de la calle Belén han conseguido asustar incluso a algunos de las decenas de perros que pasean a diario por la misma. Y es que el césped, por el que corren las mascotas, está acordonado para que las lápidas y la decoración resistan al paso de los días.

La creatividad vuelve a reinar en esta calle, que seguramente vuelva a sorprender a todos en Navidad. Y es que cuando los vecinos se ponen de acuerdo para divertirse, en esta calle salen cosas muy grandes. Así, lejos del centro, la vía más fotografiada estos días no es otra que Belén.