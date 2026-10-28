Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La calle más aterradora de A Coruña está en la Sagrada Familia

Los vecinos de la calle Belén se superan a sí mismos con la decoración de Halloween

Lara Fernández
Lara Fernández
28/10/2026 14:17
La calle Belén de A Coruña adornada de Halloween
La calle Belén de A Coruña adornada de Halloween
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Lápidas, arañas, brujas, fantasmas colgados de los árboles y manos saliendo de la tierra. La calle Belén, en la Sagrada Familia, se ha convertido en un auténtico pasadizo del terror. Son los propios vecinos de la calle quienes dan rienda suelta a su imaginación para superarse a sí mismos en cada festividad. Y es que si ya en las pasadas navidades esta vía residencial contó con su propio tren Polar Express, un muñeco de nieve y hasta una Virgen María, el pasado Halloween los fantasmas ya estuvieron presentes en las ramas de los árboles. 

La decoración es de lo más artesanal pero efectiva. Partiendo de manualidades, los residentes de la calle Belén han conseguido asustar incluso a algunos de las decenas de perros que pasean a diario por la misma. Y es que el césped, por el que corren las mascotas, está acordonado para que las lápidas y la decoración resistan al paso de los días. 

La creatividad vuelve a reinar en esta calle, que seguramente vuelva a sorprender a todos en Navidad. Y es que cuando los vecinos se ponen de acuerdo para divertirse, en esta calle salen cosas muy grandes. Así, lejos del centro, la vía más fotografiada estos días no es otra que Belén.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Emiliano García-Page en el centro de coordinación del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay 64 fallecidos

Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave
EFE
Personal de Adif y de la Guardia Civil en la estación de Atocha, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

La Guardia Civil interroga al operario del centro de control de Adif por el accidente ferroviario
OTR Press
Ricardo Cao y Luis Verde, esta mañana, en el Chuac

La UDC cierra los últimos flecos antes de la llegada de alumnos de Medicina: así es la nueva unidad docente del Chuac
Dani Sánchez
El ideal gallego

Mocedades celebra sus 60 años con un concierto en A Coruña junto a Los Panchos
Redacción