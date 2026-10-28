Las ‘islas’ de metrosideros afloran en el norte y el oeste del mapa coruñés

Metrosideros en la zona de las Esclavas Quintana

Hace ya una semana que los coruñeses vieron por última vez al metrosidero de los Cantones. El árbol, vástago del más que centenario ubicado en la comisaría de la Policía Local, fue talado en las primeras horas de la madrugada del pasado jueves, después de que el traslado a su nueva ubicación –con motivo de las obras de remodelación en la zona– terminara por causar el final de su ciclo natural mucho antes de lo esperado. El ahora difunto metrosidero había presenciado todos y cada uno de los días de este nuevo milenio, después de que el entonces alcalde de la ciudad, Francisco Vázquez, decidiera dar la bienvenida al nuevo siglo con la plantación, el propio 31 de diciembre de 1999, de esta especie en pleno Cantón Grande.

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En realidad, aquel ejemplar ya era el quinto que se plantaba en A Coruña. Pero, más que un número, fue todo un símbolo urbano que marcaría el inicio de la globalización arbórea de la ciudad. Precisamente, fue durante el mandato de Vázquez cuando se produjo el ‘boom’ del metrosidero. Aquella especie, de origen neozelandesa, se comenzó a plantar, sobre todo, en el centro de la ciudad. Pero no tardó en expandirse a los barrios. A día de hoy, el ‘Metrosideros excelsa’ ya tiene presencia en casi cualquier punto de la urbe. En total, existen más de 280 individuos de esta especie, según la guía ‘Árboles singulares de Galicia’ de la Xunta, distribuidos en diferentes espacios públicos, en su mayoría, por las zonas norte y oeste de la ciudad.

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Zonas con ejemplares de metrosidero

Precisamente, en el distrito 5 que alberga los barrios de Monte Alto, Ciudad Vieja y Pescadería es donde se encuentra el ejemplar más importante de toda A Coruña. Con un perímetro de tronco de hasta ocho metros y una altura de más de veinte, este árbol resiste en el cuartel de la Policía Local, entre las calles Tui y Miguel Servet, desde hace, al menos, más de un centenar de años. Aunque expertos estiman que en realidad se acercaría más a unos 200.

A escasos metros de la comisaría, en la ronda de Monte Alto, se ubican varios ejemplares más. En el campo de Marte y en la plaza de España también tienen presencia. Aunque es entre Maestranza y As Atochas, donde se ubica la mayor concentración de metrosideros por kilómetro cuadrado. Por algo lleva su nombre la avenida. En total, el inventario de arbolado del Ayuntamiento de A Coruña contabiliza un total de 42 ejemplares en esta zona en poco más de 250 metros.

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Si bien no es una especie autóctona, el metrosidero se adapta a la perfección al clima oceánico coruñés. Para su correcto desarrollo, de hecho, agradece cierta humedad e incluso una exposición al mar. Por ello, es fácil ver muchos otros ejemplares en zonas en las que la brisa marina tiene mucha más influencia. Uno de esos emplazamientos es el barrio de Adormideras, donde se ubica, en la plaza de Galatea, el ejemplar más grande de toda la ciudad, con una altura de 23,6 metros. Aunque la mayoría de sus acompañantes no llegan a los cinco. En el entorno de la Torre también se pueden encontrar más de una decena de ellos.

Ejemplares en la avenida de Metrosidero Quintana

También al norte, pero más al oeste, sin embargo, se encuentra el otro distrito con un mayor número de metrosideros. En la zona de Riazor se puede contabilizar solo entre las Esclavas, Pedro Ferrer y la plaza de Portugal casi una veintena. Siguiendo el Paseo Marítimo –donde también se encuentran grandes ejemplares–, en O Portiño y, sobre todo, en el monte de San Pedro, se pueden contabilizar más de una treintena. En el caso del monte coruñés, pueden verse ejemplares salvajes de un tamaño considerable proyectando su sombra sobre el Paseo. Entre el entorno del Muncyt, Labañou y Los Rosales, se pueden encontrar casi medio centenar.

También para uso particular

Esta especie se ha encariñado tanto de A Coruña –y los coruñeses de ella– que, si bien desde hace años ya no se está utilizando de forma ornamental en espacios públicos, cada día son más los coruñeses que utilizan sus variantes de arbusto o seto en sus casas particulares.

Hace varios años que ya no se plantan en espacios públicos, pero cada vez triunfan más en las casas

Según el ingeniero forestal Carlos Franco, este uso es muy común en residencias como chalés, sobre todo, cercanos a la costa: “Es una especie que funciona muy bien en este tipo de entornos, por lo que es capaz de durar muchos años sin que apenas necesite cuidados”, explica.