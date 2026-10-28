Hace 25 años | El original del Himno Galego llega a Galicia gracias a la nieta de su autor

Real Academia Galega, en la calle Tabernas Javier Alborés

Hace 25 años, en 2001, la hija y la nieta de Pascual Veiga entregaron a la Real Academia Galega las letras del texto original del Himno Galego; hace 50 años, en 1976 el aeropuerto del Alvedro presentaba un déficit de 44 millones de pesetas anuales según un informe de “Sábado Gráfico”; hace 75 años, en 1951, un joven fue atendido tras ser atropellado por su propio coche y hace 100 años, en 1926, un obrero sufrió un accidente laboral mientras trabajaba en Juan Flórez.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El original del Himno Galego llega a Galicia gracias a la nieta de su autor

El archivo musical de Pascual Veiga ya está en Galicia. Su nieta, Pilar Veiga González, y la hija de ésta, viajaron desde Argentina para cumplir un deseo que los descendientes del músico mindoniense ya habían hecho público en alguna ocasión. Así, la Real Academia Galega es la depositaria del texto original del Himno Galego, una de las partituras que incluye la colección que la familia acaba de donar a la institución gallega.

María Pilar Veiga, quien confesó que ésta era su primera visita a Galicia, mostró su alegría por haber logrado cerrar una larga historia que “nos acompaña desde hace cien años”. Además, la nieta del músico expresó su confianza en la Academia Galega, ya que “éste fue el lugar al que siempre hemos querido donar las partituras de mi abuelo”.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

El aeropuerto de Alvedro tiene un déficit de 44 millones de pesetas anuales

A más de 44 millones de pesetas se eleva el déficit anual del mantenimiento del aeropuerto de La Coruña, con un déficit por pasajero o unidad de cien kilogramos de carga de 906 pesetas, según un ifnorme del Ministerio del Aire, que recoge “Sábado Gráfico”.

Dice el informe que el aeropuerto de La Coruña dispone actualmente de ayudas radioeléctricas y visuales que son suficientes para operar con reactores (NDB, ILS, TVOR, - pendiente de entrar en servicio en fecha inmediata - luces de pista, luces de umbral y avasis) y que no dispone de luces de aproximación debido a las dificultades que crea la topografía del entorno cuya instalación supondría un costo desproporcionado a las escasas ventajas que aportaría.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Un joven atendido con varias lesiones atropellado por su propio coche

Un joven tuvo que ser asistido en la Casa de Socorro de una fuerte contusión y erosiones en ambas piernas las cuales le fueron producidas por un automóvil en el momento en el que intentaba ponerlo en marcha. Por tratarse de lesiones leves pasó a su domicilio.

Por otra parte en la Casa de Socorro del Hospital ingresó un tripulante del vapor “Moncho”, en la matrícula de Vigo, el cual fue curado de contusión y distensión ligamentosa en carpo y metacarpo de la mano derecha. Dichas lesiones le fueron producidas por un camión.

También, con motivo del Día de los Caídos se celebrará en la iglesia parroquial de San Jorge, una Misa de Requiem por el eterno descanso de cuantos dieron sus vidas por Dios y España.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Un joven obrero resulta herido en un accidente laboral en Juan Flórez

Hallándose extrayendo arena de un pozo de ocho metros de profundidad en una fábrica de gaseosas establecida en la calle Juan Flórez, un obrero de 26 años, vecino de Pedralonga, se le cayó encima un cajón en que subían la arena al exterior del pozo, causándole varias lesiones.

En un automóvil del servicio público fue trasladado a la Policlínica gratuita, donde fue asistido de varias heridas en la cabeza y la espalda, que fueron calificadas de pronóstico reservado. Después de practicada la primera cura fue trasladado a su domicilio.

Por otra parte, sumamente agradable resultó la velada que se celebró en el amplio comedor del Sanatorio de Oza en obsequio al digno director de dicho establecimiento, Rafael Fernández.