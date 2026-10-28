Fallece en Francia el coruñés Jaime Bugallal y Vela, especialista en heráldica

El prestigioso heraldista Jaime Bugallal y Vela

En la mañana de este miércoles ha fallecido en La Rochelle (Francia), donde residía, el coruñés Jaime Bugallal y Vela. Prestigioso heraldista, era hijo del ilustre periodista José Luis Bugallal y Marchesi (‘Marathon’) y de Adela Vela y Lojo. Tenía 95 años.

Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, pertenecía a la Real Academia Matritrense de Heráldica y Genealogía, era miembro titular de la Academie Internationale d’Héraldique y en 1986 recibió, por parte de la Internationale de Généalogie et d’Héraldique, el Premio Internacional D’Arenberg.

En cuanto a su trabajo en Galicia, destacan sus estudios sobre los escudos de armas y la propia bandera de la comunidad autónoma.