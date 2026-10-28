Estas serán las paradas de bus que se suprimirán en A Coruña tras la apertura de la nueva estación

Belén do Campo y Judit Fontela, esta mañana, en la delegación de la Xunta Quintana

A Coruña estrenará el próximo martes, 3 de noviembre, su nueva estación de bus, integrada en el proyecto intermodal que se acomete, desde 2022, en el barrio de Os Mallos. Su puesta en marcha se mantiene, a pesar de las críticas del Gobierno local, encabezado por Inés Rey, y de que funcionará, al menos durante dos meses, sin la parte de tren pero también sin elementos integrados en la propia terminal de autocares como la pasarela peatonal que conecta las avenidas de A Sardiñeira y del Ferrocarril, y del propio aparcamiento, "que todavía non recepcionou Adif".

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Así lo corroboró en la mañana de este miércoles la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, quien, acompañada de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, diseccionó los detalles de la nueva reorganización de líneas, con motivo del cambio de ubicación de la estación. Una reorganización que implicará modificaciones en los itinerarios actuales, como la supresión de algunas de las paradas clave en los recorridos metropolitanos, pero también la inclusión de otras que podrían incluso acortar los tiempos de viaje, dependiendo del corredor.

Los detalles

Según explicó Fontela, el cambio de terminal no contempla la eliminación de ninguna línea. A día de hoy, por la ciudad de A Coruña circulan 137 líneas y 180.000 servicios anuales que se corresponden con siete concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia. El acceso a la ciudad se hace por cinco corredores diferentes en función de su origen y de la vía principal por la que transitan. De este modo, se dividen entre los que entran por las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Fisterra. La reorganización implica adaptar estos trayectos de entrada y salida a la localización de la nueva estación intermodal. Para elaborar este diseño, la Xunta mantuvo seis reuniones técnicas con el Ayuntamiento durante estos dos últimos años. La última de ellas, el pasado 9 de octubre. Por lo que descarta cualquier "sorpresa" en María Pita: "O Concello coñecía cales ían a ser os itinerarios e non percibimos preocupación. Tiveron marxe de sobra para poder dialogar", concreta Fontela.

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Tal y como incidió la directora xeral de Mobilidade, este nuevo diseño contempla cuatro modificaciones principales con respecto a la operativa actual. En la ronda de Outeiro, se suprimirán dos paradas: ronda de Outeiro con avenida de Arteixo y ronda de Outeiro 109, "pola súa proximidade á estación intermodal". Este cambio afectará a los viajeros del corredor de la avenida de Arteixo, que canaliza las líneas procedentes de Arteixo, Carballo y de la Costa da Morte, y el de la avenida de Finisterre, que concentra los mismo servicios, así como las líneas de conexión con Arteixo y los polígonos industriales. En el caso del primer corredor, los trayectos que finalizan en la estación intermodal verán una reducción de sus tiempos de viaje, "ao ser o percorrido máis directo".

Otra de las paradas clave que el próximo martes sufrirá alteraciones es la ubicada en la cuesta de la Palloza. Esto afectará, principalmente, al corredor de la avenida de A Pasaxe, que canaliza la demanda de Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Betanzos y Ferrol, con conexiones con los centros hospitalarios de la ciudad. Si bien en los trayectos que finalizan en la estación intermodal se mantiene el itinerario urbano actual, sustituyendo la parada de la estación de buses por la nueva, en los trayectos hacia al centro de la ciudad (teatro Colón), esta parada se suprimirá en dirección salida, "para acceder directamente á avenida Alfonso Molina e á estación intermodal".

No obstante, se incorporará una nueva parada en el exterior de la terminal para los servicios de corto recorrido que salen del Colón. Esto permitirá hacer una parada rápida sin entrar en la estación. Actualmente, estos autobuses deben entrar en la antigua estación para efectuar esa parada intermedia, lo que alarga el recorrido. Esta parada se situará, mientras no se finalicen las obras en la avenida del Ferrocarril, en Alfonso Molina, a la altura de la antigua estación de bus (junto a la gasolinera).

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Estos ajustes, además, provocarán "lixeiras variacións" en las rutas, por lo que desde Mobilidade apuntaron que se repartirán, durante estos días, folletos informativos en la actual terminal de buses, así como dentro de los propios vehículos. Así, los itinerarios completos ya se pueden consultar en las webs bus.gal e mobt.xunta.gal. Según las estimaciones de Fontela, circularán de lunes a viernes 435 servicios diarios, entre las dársenas y la parada exterior, y unos 2,7 millones de viajeros al año.