El silencio por la tragedia de Toledo resuena en la plaza de María Pita

Docenas de personas se han reunido en la plaza de María Pita para guardar un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, en línea Madrid-Sevilla. La Corporación municipal había decretado la anulación de toda su agenda después de que se supiera de la colisión que, por el momento, se ha cobrado la vida de 68 personas.

En esos 60 segundos solo se escuchó el sonido de los flashes de los medios de comunicación mientras los asistentes forman un círculo. Las caras de circunstancias dejaban a las claras el impacto que había provocado la noticia del segundo accidente grave del año en la red ferroviaria.

La alcaldesa, Inés Rey, había trasladado por la mañana sus condolencias y el pésame a las familias de los fallecidos que a esa hora solo eran 30. También el cariño de familiares y heridos. "Una tragedia tremendamente triste. De verdad que estamos impactados", había confesado.