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A Coruña

El silencio por la tragedia de Toledo resuena en la plaza de María Pita

"De verdad que estamos impactados", confesó la alcaldesa, Inés Rey

Abel Peña
Abel Peña
28/10/2026 20:33

Docenas de personas se han reunido en la plaza de María Pita para guardar un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, en línea Madrid-Sevilla. La Corporación municipal había decretado la anulación de toda su agenda después de que se supiera de la colisión que, por el momento, se ha cobrado la vida de 68 personas. 

En esos 60 segundos solo se escuchó el sonido de los flashes de los medios de comunicación mientras los asistentes forman un círculo. Las caras de circunstancias dejaban a las claras el impacto que había provocado la noticia del segundo accidente grave del año en la red ferroviaria. 

La alcaldesa, Inés Rey, había trasladado por la mañana sus condolencias y el pésame a las familias de los fallecidos que a esa hora solo eran 30. También el cariño de familiares y heridos. "Una tragedia tremendamente triste. De verdad que estamos impactados", había confesado. 

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Ismael Herrero

Al menos 68 fallecidos y numerosos heridos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

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