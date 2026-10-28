Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El metrosidero admirado en Nueva Zelanda está en Monte Alto: “Es más antiguo que la mayoría de los de aquí”

Botánicos del país oceánico se acercaron al árbol del cuartel de la Policía para poder determinar su edad

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/10/2026 03:05
Metrosidero en el cuartel de la Policía Local
Metrosidero en el cuartel de la Policía Local
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

En las antípodas coruñesas, a casi 20.000 kilómetros de distancia, convive en paz y armonía el mismo árbol que se reparte en su forma arbórea o arbustiva por casi cualquier rincón de la urbe herculina. El metrosidero –pohutukawa, en maorí–, curiosamente, es un símbolo icónico del paisaje neozelandés y, al igual que en A Coruña, está preparado para tolerar fuertes vientos y suelos costeros. Sin embargo, pese a que es una especie propia del país oceánico, el metrosidero parece haberle cogido casi más cariño a su segunda residencia que a su casa natal. Así lo atestigua, al menos, el antiguo ejemplar del cuartel de la Policía Local, del que ya han oído hablar al otro lado del mundo.

Parte de culpa de que allá por el hemisferio sur admiren a un ejemplar ubicado en el barrio de Monte Alto la tiene Manuel Viturro de la Torre, “coruñés de adopción” y exembajador español en Nueva Zelanda. “A mí siempre me gustaba comentar que, de donde yo venía, existía un metrosidero más antiguo que la mayoría de los que había aquí”, apunta. En sus paseos por Wellington, Viturro acostumbraba observar metrosideros en algunas de las avenidas más costeras de la ciudad. Lo mismo que sucede en A Coruña.

Conexión arbórea

Lo que seguro no auguraba Viturro es que, en una de esas intervenciones en las que recordaba con orgullo la ciudad natal de su padre (también diplomático), es que esta conexión arbórea entre la capital neozelandesa y la herculina iba a trascender en una profunda admiración por parte de los neozelandeses. Para muchos de ellos es una parada obligatoria cuando vienen a conocer Europa. “Yo sé de mucha gente que vino a ver el árbol en el cuartel de la Policía. Cuando vienen a Europa, uno de sus sitios favoritos es Galicia. Vienen a Santiago, por la fama que tiene, pero también pasan por A Coruña, para ver el metrosidero. Aquí en Nueva Zelanda hay bastantes, pero son mucho más modernos”, apunta.

quintana. metrosidero en esclavas y en avenida de metrosidero

Las ‘islas’ de metrosideros afloran en el norte y el oeste del mapa coruñés

Más información

En una de esas visitas, Viturro recordaba cómo botánicos universitarios se acercaron al ejemplar de Monte Alto para determinar su edad. Pero también cómo llegó hasta allí. Según recuerda, en una ocasión vinieron expertos con la intención de hacer una cala con brocas huecas para sacar un tubo de madera y, así, poder obtener más detalles sobre su antigüedad. Aunque el Ayuntamiento en ese momento no lo permitió. La intriga se extiende a su procedencia. Si bien se sabe que los primeros ejemplares que llegaron a Europa fueron recolectados en Nueva Zelanda en 1768 por botánicos suecos discípulos de Linneo durante el famoso viaje del ‘Endeavour’, capitaneado por James Cook, todavía no se sabe quiénes plantaron por primera vez esta especie en la ciudad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Metrosidero en el cuartel de la Policía Local

El metrosidero admirado en Nueva Zelanda está en Monte Alto: “Es más antiguo que la mayoría de los de aquí”
Dani Sánchez
quintana. metrosidero en esclavas y en avenida de metrosidero

Las ‘islas’ de metrosideros afloran en el norte y el oeste del mapa coruñés
Dani Sánchez
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar

Donald, quita tus sucias manos de mi océano
Luís Pousa
Una sanitaria se prepara para vacunar a un paciente en Ituri

El Congo supera los 10.000 casos de ébola y bordea ya los 5.000 fallecidos
EFE