El metrosidero admirado en Nueva Zelanda está en Monte Alto: “Es más antiguo que la mayoría de los de aquí”

Metrosidero en el cuartel de la Policía Local Patricia G. Fraga

En las antípodas coruñesas, a casi 20.000 kilómetros de distancia, convive en paz y armonía el mismo árbol que se reparte en su forma arbórea o arbustiva por casi cualquier rincón de la urbe herculina. El metrosidero –pohutukawa, en maorí–, curiosamente, es un símbolo icónico del paisaje neozelandés y, al igual que en A Coruña, está preparado para tolerar fuertes vientos y suelos costeros. Sin embargo, pese a que es una especie propia del país oceánico, el metrosidero parece haberle cogido casi más cariño a su segunda residencia que a su casa natal. Así lo atestigua, al menos, el antiguo ejemplar del cuartel de la Policía Local, del que ya han oído hablar al otro lado del mundo.

Parte de culpa de que allá por el hemisferio sur admiren a un ejemplar ubicado en el barrio de Monte Alto la tiene Manuel Viturro de la Torre, “coruñés de adopción” y exembajador español en Nueva Zelanda. “A mí siempre me gustaba comentar que, de donde yo venía, existía un metrosidero más antiguo que la mayoría de los que había aquí”, apunta. En sus paseos por Wellington, Viturro acostumbraba observar metrosideros en algunas de las avenidas más costeras de la ciudad. Lo mismo que sucede en A Coruña.

Conexión arbórea

Lo que seguro no auguraba Viturro es que, en una de esas intervenciones en las que recordaba con orgullo la ciudad natal de su padre (también diplomático), es que esta conexión arbórea entre la capital neozelandesa y la herculina iba a trascender en una profunda admiración por parte de los neozelandeses. Para muchos de ellos es una parada obligatoria cuando vienen a conocer Europa. “Yo sé de mucha gente que vino a ver el árbol en el cuartel de la Policía. Cuando vienen a Europa, uno de sus sitios favoritos es Galicia. Vienen a Santiago, por la fama que tiene, pero también pasan por A Coruña, para ver el metrosidero. Aquí en Nueva Zelanda hay bastantes, pero son mucho más modernos”, apunta.

Las ‘islas’ de metrosideros afloran en el norte y el oeste del mapa coruñés Más información

En una de esas visitas, Viturro recordaba cómo botánicos universitarios se acercaron al ejemplar de Monte Alto para determinar su edad. Pero también cómo llegó hasta allí. Según recuerda, en una ocasión vinieron expertos con la intención de hacer una cala con brocas huecas para sacar un tubo de madera y, así, poder obtener más detalles sobre su antigüedad. Aunque el Ayuntamiento en ese momento no lo permitió. La intriga se extiende a su procedencia. Si bien se sabe que los primeros ejemplares que llegaron a Europa fueron recolectados en Nueva Zelanda en 1768 por botánicos suecos discípulos de Linneo durante el famoso viaje del ‘Endeavour’, capitaneado por James Cook, todavía no se sabe quiénes plantaron por primera vez esta especie en la ciudad.