El Hospital San Rafael incorpora un sistema para detectar trece ETS en 90 minutos

Servicio de Microbiología Clínica del San Rafael

El Hospital San Rafael acaba de incorporar a su Servicio de Microbiología Clínica un avanzado sistema de diagnóstico molecular que permite detectar, en 90 minutos, múltiples enfermedades de transmisión sexual (ETS). Este equipamiento de última generación permite mejorar la precisión diagnóstica, agilizar la atención y ofrecer a sus pacientes soluciones cada vez más eficaces.

La principal ventaja del nuevo sistema es su capacidad para analizar simultáneamente 13 patógenos relevantes, además de determinadas mutaciones relacionadas con la resistencia a antibióticos, a partir de una única muestra biológica. Todo ello mediante tecnología PCR en tiempo real, con un procedimiento automatizado que reduce la manipulación de las muestras y el riesgo de contaminación durante el procesamiento.

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Hasta ahora, identificar una enfermedad sexual podía requerir una prueba específica, con el consiguiente retraso en el diagnóstico: “La rapidez es importante, pero lo verdaderamente significativo es la cantidad y calidad de la información que podemos obtener en tan poco tiempo. Disponer de un diagnóstico molecular amplio y sindrómico nos ayuda a identificar el microorganismo implicado y a tomar decisiones terapéuticas mucho más fundamentadas”, explica Germán Bou, especialista en Microbiología Clínica del Hospital San Rafael.

Microorganismos

El nuevo equipamiento permite detectar entre otros, microorganismos asociados a infecciones de transmisión sexual como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital o la tricomoniasis, además de otros patógenos como Micoplasma genital (una bacteria) y el virus responsable del mpox (viruela del mono).

Otra de sus prestaciones más relevantes es la identificación de determinadas mutaciones relacionadas con la resistencia a los antibióticos en el caso del micoplasma. Esta información puede resultar especialmente útil para orientar el tratamiento y evitar el empleo de medicamentos que podrían no ser eficaces. De esta manera, se reduce también el uso inadecuado de antibióticos y la generación de resistencias a antimicrobianos.

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“En microbiología clínica no se trata únicamente de confirmar si existe una infección. Necesitamos saber qué microorganismo está implicado y, siempre que sea posible, disponer de información que nos ayude a elegir el tratamiento adecuado. Esto cobra especial importancia en un contexto de creciente preocupación por las resistencias antimicrobianas y las ETS”, señala Bou.