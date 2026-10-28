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A Coruña

María Pita aprueba los costes para un transporte urbano 100% eléctrico

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/10/2026 20:51
Autobús eléctrico de Tranvías en el centro de A Coruña
Patricia G. Fraga
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La Junta de Gobierno local aprobó ayer la estructura de costes del contrato de autobús totalmente eléctrico. Es el último paso antes de licitar el contrato en sí, lo que se espera que ocurra antes de que finalice el año. Para elaborar el estudio de costes se tuvieron en cuenta informes de cinco ciudades para poder comparar datos y diseñar una estructura de costes ajustada a la realidad.

Hay que recordar que la actual concesionaria, Tranvías, tiene un autobús eléctrico, pero la renovación de la flota se ha retrasado precisamente por el cambio de concesión, que lleva desde enero de 2025 en situación irregular a la espera de que se licite el contrato. El estudio limita las posibles revisiones de precio por causas medibles: personal, electricidad o mantenimiento.

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De esta manera, se evitarán subidas unilaterales y la compañía que se haga con el contrato tendrá que demostrar un aumento de los costes por alguna de las causas acotadas antes de subir el precio del billete, que actualmente está subvencionado.

“Un dos elementos centrais na política de mobilidade municipal e un dos grandes compromisos do Goberno, que avanza cara a un modelo sostible e un transporte público garantista”, señalan fuentes del Ayuntamiento.

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