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A Coruña

Diez empresas de ocho países estudian invertir más de seis millones de euros y crear 75 empleos en A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/10/2026 15:29
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XScale A Coruña cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de A Coruña y Cámara de Comercio de España a través de Exporpymes 2026 y Pyme Global
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A Coruña se ha convertido esta semana en punto de encuentro para empresas tecnológicas con potencial de crecimiento internacional. Diez scaleups (empresas que ya han superado la fase inicial de una startup y se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado. Es decir, ya dispone de un producto o servicio validado en el mercado, tiene clientes y facturación, y su principal reto es escalar el negocio, expandirse a nuevos mercados y aumentar su plantilla) procedentes de América y Europa participaron en XScale A Coruña – The Atlantic Gateway to Europe, una iniciativa promovida por la Oficina de Promoción Tecnolóxico Industrial (OPTI), impulsada por la Cámara de Comercio de A Coruña, con el objetivo de atraer inversión, talento y proyectos innovadores al ecosistema gallego.

Las compañías participantes prevén movilizar más de 6,4 millones de euros de inversión y generar 75 puestos de trabajo vinculados a actividades de investigación y desarrollo, ingeniería, software, biotecnología, logística y desarrollo de negocio. Varias de ellas estudian además la apertura de sedes, laboratorios o centros operativos en el área coruñesa como puerta de entrada al mercado europeo.

El programa constituye la primera iniciativa de inmersión y softlanding de Galicia diseñada específicamente para facilitar la implantación de empresas tecnológicas internacionales en la comunidad autónoma.

Empresas de ocho países

La selección de participantes se realizó tras analizar más de una treintena de proyectos empresariales de diferentes mercados internacionales. Finalmente, diez compañías de Brasil, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Francia, Reino Unido, Chile y Venezuela han confirmado su presencia en A Coruña.

Las empresas desarrollan soluciones en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial aplicada a la industria, la biotecnología, la economía circular, la salud digital, las energías renovables, la construcción tecnológica, la visión computacional, las tecnologías inmersivas y la inteligencia territorial basada en datos satelitales.

Conexión directa con el ecosistema gallego

Las scaleups mantuvieron encuentros con empresas, centros tecnológicos, grupos de investigación e instituciones gallegas para explorar oportunidades de colaboración, validar proyectos piloto e identificar posibilidades de implantación en el territorio.

La agenda incluyó visitas a la Cidade das TIC, el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el centro tecnológico CETIM y diversos centros de investigación de la Universidade da Coruña, además de la celebración del foro central Invest in A Coruña, donde las empresas presentaron sus proyectos ante potenciales socios industriales e inversores.

Una apuesta por atraer inversión innovadora

XScale A Coruña cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de A Coruña y Cámara de Comercio de España a través de Exporpymes 2026 y Pyme Global, de la Universidade da Coruña y sus diferentes centros de investigación(CITIC, CICA, CITENI,CITEEC y SAI), la Autoridad Portuaria de A Coruña, los concellos de A Coruña, Carballo, Curtis y Cerceda, así como con la participación del Cluster TIC Galicia, CSA – Cidade das TIC, CEI, Pedralonga Estudios y la Diputación de A Coruña, el CETIM, la Oficina Económica de Galicia, EJASO, 7Experts, FiscalGalicia, ITG, Gradiant, y el MEGA Museo Estrella Galicia.

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