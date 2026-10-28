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A Coruña

A Coruña se prepara para la huelga general del 11 de noviembre

Casi 30 asociaciones de todo tipo se reúnen en comités sectoriales y de barrio

Abel Peña
Abel Peña
28/10/2026 13:47
Reunión del comité de huelgas del sindicato de inquilinas
Reunión del comité de huelga en A Revolteira el lunes de la semana pasada
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En la organización de la huelga general del once de noviembre en A Coruña participan cerca de 30 asociaciones sociales y activistas, que formaron un comité de huelga el lunes de la semana pasada. Es algo poco habitual tratándose de un paro laboral pero que se explica por el peso que tiene la crisis de la vivienda en las reivindicaciones. 

Así, en el comité figura el centro social A Revolteira, la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, el Ateneo Aurora, el Sindicato de Vivienda, el de Estudiantes, Sos Racismo, la organización estudiantil Erguer, Mujeres negras que cambiaron en el mundo, la organización anarquista Xesta, el centro comunitario Acéfala, etc. 

En el acto que tuvo lugar en la sede de A Revolteira se presentó la página web y la  aplicación Toka, donde los interesados pueden registrarse e informarse sobre los actos organizados de cara a la huelga por si quieren unirse o conocer los comités de barrio o sectoriales disponibles. 

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