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A Coruña

Un incendio en un garaje de A Coruña calcina tres vehículos 

El fuego se produjo en la calle del Pintor Francisco Lloréns

Ep
27/10/2026 10:03
Bomberos sofocan las llamas en una moto en Labañou
Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de A Coruña
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Un incendio declarado en la noche de este lunes en un garaje de A Coruña ha calcinado tres vehículos y afecta a otros tres. Además, se han registrado daños estructurales en las instalaciones, aunque ninguna persona ha resultado herida, según ha informado el 112 Galicia.

Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán

Arden tres coches aparcados en Visma

Más información

En concreto, fue un particular quien informó al 112 Galicia de que salía humo de un garaje de la calle del Pintor Francisco Lloréns, en Visma.

Hasta allí se desplazaron los Bomberos y agentes de la Policía Nacional y Local de A Coruña.

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