Un incendio eléctrico deja a oscuras el edificio que acoge el narcopiso de Agra de Bragua

GermÃ¡n. actuaciÃ³n de los bomberos en la calle juan florez German Barreiros

Pasados 30 minutos de la medianoche se produjo un incendio en el número 11 de Agra de Bragua, en Agra do Orzán, El fuego, de origen eléctrico, dejó a oscuras a toda la comunidad, que acoge en el primero uno de los narcopisos más activos de A Coruña.

El fuego se declaró el en cuadro de contadores del portal y lo apagaron los propios vecinos. Cuando llegaron los Bomberos, se limitaron a comprobarlo: los fusibles generales estaban calcinados, así que cortaron el suministro eléctrico por seguridad.

Según los propios vecinos, los traficantes están conectados de forma ilegal a la red eléctrica del edificio, aunque no está claro que esto haya tenido que ver con el suceso. En todo caso, los residentes del inmueble, de cinco pisos, tuvieron que pasar el resto de la noche a oscuras.