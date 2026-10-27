Un desfile sorpresa culmina la primera jornada del foro ‘Bodas con Alma’ en el Palacio de la Ópera

Un momento del desfile de ‘Bodas con Alma’ Carlota Blanco

El Palacio de la Ópera se vistió este martes con sus mejores galas para acoger la primera jornada del foro ‘Bodas con Alma’, que reúne a profesionales del sector nupcial con el objetivo de conectar con las parejas que buscan ideas para su gran día. Esta primera velada finalizó con un desfile sorpresa protagonizado por creaciones de Javier Quintela Atelier y de la sastrería masculina Félix Ramiro.

Precisamente, el propio Quintela y Miguel Ángel Ramiro, de la sastrería, participaron en la primera de las mesas redondas del foro, que estuvo moderada por la periodista Luisa López y que contó también con la participación de la especialista en tocados y complementos Sonsoles Corredoira y con la ‘wedding planner’ Christell Felgar. Durante el transcurso de la mesa redonda se abordaron las tendencias en vestidos y trajes para ceremonias, así como la evolución de las tradiciones y los aspectos a tener en cuenta a la hora de organizar bodas.

Palexco y el Palacio de la Ópera impulsan "Bodas con Alma", un foro para conectar a parejas que se casan con profesionales del sector nupcial Más información

La segunda mesa la moderó Gelines Romero y contó con Javi de Castro, de Promesas de Papel; Elisa Gerpe, de La Petite Arte Floral; Ana Carballal, del Palacio de la Ópera; y la creadora de contenido Patricia García, para analizar decoraciones, espacios, invitaciones y otros pequeños detalles de estas celebraciones.

La segunda cita del foro tendrá lugar en Palexco y se celebrará el próximo 3 de noviembre. Estará dedicada a otros servicios fundamentales en la organización de bodas.