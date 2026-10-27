Todos los relojes de A Coruña pasan por Dans: “A estas alturas, pocos nos sorprenden”

Carlos Sánchez González-Dans, de Dans Relojeros Patricia G. Fraga

No hay reloj que cruce el umbral de la puerta y sorprenda a los seis empleados de uno de los talleres de reparación más prestigiosos de España. Dans Relojeros, en el número 70 de Juan Flórez, no solo representa el arte de arreglar y restaurar relojes, sino también la tradición.

Hace casi 140 años, el bisabuelo de Carlos Sánchez González-Dans fundó el negocio familiar, que tiene los comienzos “en Cataluña y La Habana”. Una vez instalado en A Coruña –en San Andrés–, “monta la joyería de venta al público y va creciendo la empresa”. Tras esto, el negocio se centraría en el oro y en trabajar con fabricantes y marcas de relojería. Hasta hace treinta años, cuando el objetivo se trasladó a la reparación y restauración de relojería.

La tradición familiar se mantiene hoy con la cuarta generación, instalada desde hace quince años en Juan Flórez. “Instalarnos aquí supuso un cambio, porque antes teníamos los servicios técnicos en locales, ya que más del noventa por ciento de las reparaciones lo llevaban las marcas de toda España”, relata el relojero. Su taller en Juan Flórez cambió también el modelo de negocio: “Fue cuando decidimos apostar por la atención al público”.

Esta apertura coincidió con un momento en el que los relojeros de todo el mundo ya atendían de forma directa a los clientes. “Teníamos claro lo que queríamos conseguir, pero me daba miedo. Fue mi mujer y socia la que optó por Juan Flórez y estamos muy contentos”, sostiene Dans.

A día de hoy trabajan con todo tipo de relojes de pulsera, gruesos, de mesa, de pared o monumentales. Y su trabajo no solo se requiere en A Coruña, sino que atienden peticiones de toda España. “El noventa por ciento de clientes son particulares que traen su reloj, entre los que están los de nivel medio y alto, hasta Rolex, Omega o Cartier”, asegura el relojero, que también trabaja con “relojes más normales y de precios más asequibles”.

A estas alturas, reconoce, “pocos relojes nos sorprenden. Hemos tenido relojes de marcas más ‘top’, pero muchas veces las sorpresas se las llevan los clientes”. Las herencias, por ejemplo, demuestran que hay “muy buenos relojes en A Coruña”: “Una vez hicimos un presupuesto de mil euros para reparar un reloj de una herencia y el cliente nos dijo: ‘Me sale más caro que el propio reloj’. Todavía no sabía que este tenía un valor de 70.000 euros”. Además, el “setenta por ciento” de los clientes que acuden al mes al local “son recomendados”, lo que refleja la satisfacción de las personas que llevan sus complicados mecanismos a este taller.

El arte de estos relojeros también ha dejado su marca en esferas emblemáticas de la ciudad, como el de la Fábrica de Tabacos, pero también de templos como la catedral de Santiago, donde “intervenimos alguna vez”. Incluso restauraron un reloj "muy peculiar" de un relojero gallego de renombre, Ramón Iglesias. Y es que cuando un mecanismo falla, Dans tiene todas las piezas.