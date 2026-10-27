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A Coruña

Sorteos y descuentos en una nueva edición del Súper Juves de Coruña The Style Outlets

En esta ocasión llega en formato ampliado, extendiendo sus ofertas del jueves 29 al sábado 31 de octubre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/10/2026 14:59
Coruña The Style Outlets
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Coruña The Style Outlets, el principal centro comercial outlet de Galicia, vuelve a activar una de sus citas más esperadas por los amantes del ahorro: una nueva edición de su Súper Jueves, que en esta ocasión llega en formato ampliado, extendiendo sus ofertas del jueves 29 al sábado 31 de octubre.

Durante estos tres días, los visitantes podrán acceder a descuentos adicionales sobre el precio outlet habitual en una selección de tiendas del centro, con oportunidades especialmente atractivas para avanzar en el cambio de temporada y realizar compras prácticas, cómodas y orientadas al ahorro.

En esta edición ampliada, el público encontrará propuestas de moda y estilo con marcas como Adolfo Domínguez, Dockers, North Sails y Núñez de Arenas; opciones para completar el look con accesorios en enseñas como Parfois; y una selección destacada en deporte y calzado con firmas como Adidas y Puma, entre muchas otras marcas nacionales e internacionales presentes en el centro.

Con iniciativas como Súper Jueves, Coruña The Style Outlets refuerza su propuesta de valor basada en precios outlet todo el año, con descuentos permanentes, sumando acciones puntuales que añaden un incentivo extra para planificar una visita y aprovechar ventajas exclusivas por tiempo limitado.

Oportunidad de participar en el reto “La última mano gana”

Además, el centro comercial mantiene activa su acción especial con motivo de su 15 aniversario: “La última mano gana”, un reto con el que los clientes podrán optar a ganar un Fiat 500.

Para participar, es necesario formar parte del Club de Coruña The Style Outlets y presentar en el Infopoint un ticket de compra igual o superior a 50€. Por cada y presentar en el Infopoint un ticket de compra igual o superior a 50€. Por cada 50€ gastados en un mismo ticket, el cliente recibirá un boleto físico para el sorteo, sin límite de participaciones.

Según el calendario de sorteos para seleccionar a los finalistas quedan 2 oportunidades: el próximo 15 de noviembre se elegirán 2 partipantes más y el 1 de diciembre el resto de los seleccionados. El reto final se celebrará el 12 de diciembre a las 11:00 horas, con 35 participantes, y resultará ganador quien permanezca más tiempo sin quitar la mano del vehículo.

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