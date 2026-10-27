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A Coruña

La Policía confiscó artefactos incendiarios a sospechosos en la protesta del domingo

Apenas hubo presencia de antidisturbios, pero el dispositivo de seguridad realizó varios cacheos

Abel Peña
Abel Peña
27/10/2026 04:00
Unos agentes cachean a un joven junto a Palexco, durante la jornada del pasado domingo
Unos agentes cachean a un joven junto a Palexco, durante la jornada del pasado domingo
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Después de la jornada del miércoles, cuyas dos manifestaciones acabaron en disturbios, se esperaba que el domingo volviera a ocurrir, toda vez que la protesta había sido convocada contra la represión policial. Afortunadamente, la organización convocante pidió que se rebajara la tensión y todo transcurrió de forma pacífica. Pero que no hubiera lanzamiento de objetos a los antidisturbios ni cargas no significa que el peligro no fuera real: la Policía Nacional cacheó a casi 30 personas y confiscó varios artefactos incendiarios

Los clientes de una bodega del centro fueron testigos involuntarios de ello cuando la Policía Nacional abordó a una docena de sujetos y les registró las mochilas, retirándoles petardos y otros efectos peligrosos, aunque las fuentes consultadas no aclaran si se trata de cócteles molotov o cualquier otra arma. En cualquier caso, no se empleó ninguna durante la protesta, a pesar de que no había presencia policial evidente, y las fuentes consultadas opinan que se hizo así por ese mismo motivo. Esto contribuyó a evitar nuevos estallidos de violencia.

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Las imágenes de la concentración "contra la represión policial" en A Coruña

La concentración convocada en A Coruña terminó sin incidentes y con miles de personas pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro BlancoVer más imágenes

También ayudó a que la situación no se descontrolara que el número de manifestantes fuera mucho menor al de la jornada del pasado miércoles, cuando se estima que acudieron casi 5.000 personas a María Pita para protestar por la presencia de Abascal. Ya por la tarde, la primera manifestación contra la represión policial que recorrió el centro desde la Subdelegación hasta la Delegación del gobierno sumó a cerca de 2.500 personas. 

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La manifestación "contra la represión policial", en fotos

La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedoresVer más imágenes

Mientras que unas fuentes apuntan a 2.000 personas las que marcharon bajo las banderas rojas, las fuentes policiales las sitúan en 600, de entre las que había más de treinta sospechosos. Muchos de ellos eran conocidos de las autoridades por su vinculación con el ámbito deportivo, mientras que otros todavía no han sido identificados por la Policía.

Después de los graves disturbios registrados el miércoles de la semana pasada, A Coruña trata de recobrar poco a poco la tranquilidad, pero queda más de un mes hasta las elecciones del 29 de noviembre y la opinión general es que se tratará de una de las más tensas de la historia, con una alta movilización. Es de esperar que las protestas se sucedan cada vez que Vox realice algún acto en la ciudad, porque la sociedad se halla muy polarizada.  

Imagen del acto de Vox en María Pita

Buxadé acudirá a una carpa de Vox en el Obelisco el próximo sábado

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