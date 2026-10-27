O Martinete celebra la cuarta edición de su fiesta de Samaín

Un disfraz de Halloween German Barreiros

La Asociación Vecinal O Martinete " Os Anxos" organiza el próximo sábado 31 de octubre la cuarta edición del Samaín en el popular barrio del Martinete, en lo que será una tarde llana de diversión para toda la famila.

La celebración comenzará a las 17:00 horas en la calle Luis Peña Novo y contará con juegos, merienda, disfraces y un espectáculo de magia a las 18:00 horas. Además a las 19:30 horas tendrá lugar el tradicional truco o trato por el barrio que llena de diversión las calles de la zona con la participación lúdica de todos los vecinos. Una de las señas de las fiestas en el Martinete es el alto grado de la impicación de los vecinos, que colaboran adornando la calle y las puertas de sus casas. Una muestra del espírituo de comunidad y de las ganas de mantener vivo el barrio.

Este año, la iniciativa cuenta con la colaboración del Concello de A Coruña y busca fomentar la cohesión y la convivencia vecinal, así como mantener vivas las tradiciones. Desde la organización se invita a todas las familias del Martinete y de toda A Coruña a participar y disfrutar de una tarde llena de magia, ilusión y diversión.