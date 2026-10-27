Más de un centenar de exportadores e importadores se dan cita en Exporpymes

XIII edición de Exporpymes en el hotel Finisterre Quintana

A Coruña acogió ayer en el hotel Finisterre la XIII edición de Exporpymes, el evento de internacionalización organizado por la Cámara de Comercio y cofinanciado por el Feder, el Ayuntamiento, la Diputación de A Coruña y la Xunta a través de la Consellería do Mar y del Igape.

En el encuentro participaron más de un centenar de empresas, exportadoras e importadoras de los sectores de alimentación y bebidas. En concreto, participaron cerca de 60 empresas gallegas con producto exportable y 50 importadores de Europa, Asia, América e África.

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Además, este año, como novedad, el Club Cámara Coruña acogió el foro Invest in A Coruña, enmarcado en el evento Xscale, que se celebra estos días en la ciudad, organizado por la Oficina de Promoción Tecnolóxico-Industrial (OPTI), y que reunió a diez scaleups procedentes de diferentes países con el objetivo de presentar sus proyectos a una veintena de compañías, centros tecnológicos y de investigación gallegos.

El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, expuso el hecho de que “unha das prioridades fundamentais da Cámara de Comercio da Coruña é promover e reforzar a presenza das empresas galegas nos mercados internacionais máis esixentes e competitivos”.