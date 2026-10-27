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A Coruña

Los lazos familiares protagonizan la séptima edición del Cormorán Film Fest de A Coruña

El evento se celebrará entre el 5 y el 15 de noviembre en Cantones Cines y la Filmoteca de Galicia

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
27/10/2026 14:15
Castro y Lógar, esta mañana en la presentación del festival
Castro y Lógar, esta mañana en la presentación del festival
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A Coruña acogerá el próximo mes de noviembre una edición (la séptima ya) del Cormorán Film Fest centrada en los lazos familiares y que estrenará un total de cinco películas en territorio nacional. El evento se celebrará entre los días 5 y 15 de noviembre en Cantones Cines y la Filmoteca de Galicia.

En la presentación, esta mañana, participaron el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el director del festival, Manuel Lógar. Durante su intervención, Castro destacó el compromiso del Ayuntamiento con un certamen que “creció de forma sostenida hasta convertirse en una propuesta cultural consolidada y diferenciada dentro de la oferta cinematográfica gallega”. “El Cormorán Film Fest representa una manera de entender el cine desde la reflexión, la creación y el encuentro con el público. Es una satisfacción continuar apoyando un festival que acerca a la ciudad estrenos internacionales, cineastas de prestigio y espacios de diálogo alrededor de la cultura audiovisual”, señaló el concejal.

La edición de este año llevará por lema ‘Filmar a la familia’, un hilo temático que vertebra toda la programación y que aborda los vínculos familiares desde perspectivas documentales y de ficción. Así, las películas seleccionadas exploran las relaciones entre padres e hijos, hermanos, madres e hijas o abuelos, prestando especial atención a las historias construidas a partir de la memoria, los archivos familiares y la experiencia personal de los propios cineastas.

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El festival contará con once largometrajes en la sección oficial, cuatro sesiones de cortometrajes con 16 obras, tres ediciones de las CormoCharlas, la presentación de los proyectos de la residencia audiovisual CormoKamp y diversas actividades complementarias dirigidas al público y a los profesionales del sector. Entre las principales novedades destaca la presencia de cinco estrenos en España: ‘Hot Water’, de Ramzi Bashour; ‘Mariinka’, de Pieter-Jan De Pue; ‘Petrolheads’, de Emil Langballe; ‘A Want in Her’, de Myrid Carten; y ‘Adam's Apple’, de Amy K. Jenkins. Además, varias producciones tendrán su primera proyección en sala en Galicia.

La programación se abrirá el 5 de noviembre con la proyección de ‘Idiotka’ y se clausurará el día 15 con la exhibición de ‘El rayo verde’, de *Éric Rohmer, coincidiendo con el cuarenta aniversario de su estreno. Precisamente esta película inspira también la imagen de esta edición, que toma como referencia una fotografía del fenómeno del rayo verde captada por el fotógrafo coruñés David Couce.

El concejal puso también en valor la colaboración municipal con la primera edición de la residencia cinematográfica CormoKamp, celebrada este verano en la Fundación Luis Seoane. La iniciativa reunió once cineastas emergentes que desarrollaron sus proyectos bajo la orientación de profesionales de referencia del audiovisual gallego y estatal. “La apuesta por la creación cultural no termina con la exhibición de las obras. Programas como CormoKamp contribuyen a que A Coruña sea también un espacio para la producción, la formación y el desarrollo de nuevos talentos, fortaleciendo nuestro papel como ciudad de referencia para la cultura contemporánea”, destacó Castro.

Entre las actividades paralelas de esta edición figuran también encuentros con cineastas, una sesión dedicada al cine aficionado gallego, una masterclass sobre montaje audiovisual, sesiones de debate y la creación de un nuevo Xurado Novo, integrado por chicos y chicas de entre 18 y 27 años que otorgarán premios a las mejores obras del certamen. La programación completa del festival puede consultarse en la página web oficial del Cormorán Film Fest.

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