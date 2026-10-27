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A Coruña

Los Cantones se vuelve brutalista

El nuevo ascensor del parking muestra su forma triangular en medio de la nueva explanada

Abel Peña
Abel Peña
27/10/2026 19:10
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Este mismo mes se celebró en A Coruña la Semana de la Arquitectura, consagrada al estilo brutalista que muestra desnudo el hormigón armado, y que se remonta a los años sesenta y setenta. La ciudad puede enorgullecerse de una gran cantidad de edificios de ese estilo duro, como el  Edificio Trébol o la Torre Costa Rica, o el centro Oceanográfico. Y, desde ahora, puede encontrar un nuevo ejemplo en el ascensor de los Cantones. Según un arquitecto, no es tanto un ejemplo de brutalismo como de brutalidad, a secas. 

Jefatura Provincial del Movimiento, en la plaza de Pontevedra | quintana

A Coruña, referente del brutalismo

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Apodado el "búnker" por el PP, cuyo portavoz, Miguel Lorenzo, amenazó con tirarlo el mismo con pico y pala si gana las elecciones municipales de mayo, su forma de triángulo destaca en medio de la explanada, y justo enfrente a la salida del parking al que presta servicio. 

Lorenzo considera que el ascensor tapa las vistas del Obelisco, y que debería adoptarse una solución más acristalada, liviana y ligera. De igual manera, se ha disimulado la salida del parking con un graderío de hormigón que ofrece espacio a los coruñeses para acomodarse, pero la solución del ascensor es mucho más polémica. 

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En todo caso, los coruñeses podrán juzgar muy pronto por ellos mismos puesto que, al mismo tiempo que se acerca el fin del año, también lo hace el fin de las obras que han transformado el corazón de la ciudad. Han sido ocho millones de euros y dos años de trabajos que ahora culminan. 

En todo este tiempo, la obra ha estado rodeada de polémica, tanto por los bancos, que algunos no encuentran de su agrado, como por la muerte del metrosidero que se encontraba justo donde se halla ahora la salida del parking, y que tuvo que ser trasladado para dejar espacio. Su aspecto empeoró desde entonces y tuvo que ser arrancado en la noche del miércoles al jueves de la semana pasada. Ahora una encima de ocho metro se yergue en su lugar.

El metrosidero del obelisco caído

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