Las grandes fiestas de Halloween en A Coruña: dónde beber y bailar y a qué precio

Maré abrió sus puertas al público el pasado sábado con una espectacular puesta en escena basada en la música del director Quentin Tarantino German Barreiros

A Coruña será una ciudad fantasma, pero con mucha vida. Hace años que la noche de Halloween se ha subido al pódium de las citas más importantes de la temporada, tanto a nivel social como comercial y recreativo. Desde los colegios a las asociaciones vecinales, pasando por las agrupaciones de negocios tradicionales y modernos han visto que la fórmula funciona. Se le llame Samaín, Halloween, Día de Muertos o pasárselo a lo grande haciéndose el zombi. Pero donde realmente se le da vida a esa gran procesión de criaturas del averno es en la noche. Más de 50.000 coruñeses saldrán de fiesta, y para saciarse esa sed de sangre y otros líquidos se ha montado el mayor parque temático de la historia de la ciudad.

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Solamente entre el grupo Pelícano y la sala The Clab, las dos discotecas y sus satélites, se moverán 15 fiestas diferentes en cuestión de cuatro días. Todo un récord y un desafío a la logística para sus responsables. La mayor discoteca de Galicia, Pelícano, montará un Halloween universitario (desde 5 euros con una copa a 12 con 3 consumiciones), y la gran noche temática del sábado. Esta vez, estará basada en la película 'Obsesión'. Los cuatro tramos de venta de entradas han volado, y ahora mismo el rango va de los 26 a los 250 euros. Otros locales como Amura, Brit e Inn también montarán fiestas el sábado. La recién inaugurada sala Maré acogerá al famoso dj Roger Sánchez, mientras que en Vibo habrá cuatro sesiones diferentes: Halloween universitario (últimas entradas a 20 euros), viernes de Halloween con Borja Solla (12 euros), Halloween light (últimas entradas a 15 euros) y sábado de Halloween (entradas agotadas). Según Luis Diz, gerente del grupo Pelícano, Fin de Año incluso queda atrás. "Vamos muy bien, es el día más grande del año para nosotros", asegura.

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Por su parte, The Clab empezará este jueves con la fiesta universitaria (entradas agotadas), continuará el viernes con el Halloween latino, y habrá triple plan para sábado, como en las grandes discotecas de los 90: una sesión infantil a primera hora de la tarde (12 euros), un light para adolescentes (sold out) y la noche para todos los públicos con Peccato (últimas entradas a 25 euros). Según el coordinador de la sala, Emilio Ron, puede hablarse de un lleno asegurado. "Las fiestas para niños y adolescentes volaron hace un mes; pero sobre todo lo que rogamos a todos es criterio y sentido común, porque en otros aspectos es una fiesta complicada", dice. "Segunda mejor noche del año en afluencia y facturación. La expectativa es muy buena como todos los años, pero siempre con prudencia para evitar incidentes", añade. También volverá un establecimiento ‘hermano’, el Cine París, con su ‘Wasted Sessions’ (15 euros).

Otras opciones

Pero no solamente de discotecas vive el coruñés. Y, por muy grande que sea la oferta de grandes salas, para que quepan 50.000 personas se necesita mucho más. Por ejemplo, los 2.000 metros cuadrados de Bellini, en Elviña. La fiesta más grande será el sábado. La opción premium, por 29 euros, incluye tres cervezas, vinos o refrescos, además de una cena bufet con salados y dulces y entrada a la fiesta posterior. También se podrá entrar entre las 23.00 y las 04.00 por 15 euros, copa incluida. Según la propiedad, la idea es que todo empiece de tarde con la decoración temática. "Que la gente venga a comer y bailar desde primera hora; cada fin de semana tenemos eventos y será otro día temático más para nosotros", afirma.

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Ya en el centro empiezan los regalos temáticos. Por ejemplo, el Showroom de Óscar Cambón incentivará los disfraces. "Hacemos fiesta gratuita y a todos los que vengan disfrazados con motivos de Halloween les invitamos a un chupito sangriento", anuncia. Además, el grupo que conforman La Calle, Quai y Piccadilly también espera una noche especial, aunque de forma gratuita en el acceso. "Piccadilly tiene mucha tendencia al disfraz por parte de camareros y clientes, aunque donde más se nota es en Quai, enfocado a un público más joven; el incremento de la facturación es una constante en estos años", comenta.

Outsiders

La propiedad de La Tóxica de Torreiro y El Ama de la calle San Juan, Javier García, espera que Halloween arroje luz sobre un mes para olvidar. "Al ser festivo el domingo no se nota tanto como otros años, pero octubre ha sido flojísimo y muchos han optado por dar vacaciones al personal; esperamos más afluencia, pero quizás menos comparado con otros años, vistos los pedidos de mercancía", pronostica. En esa misma línea se manifiestan otros locales enfocados al cliente de todas las semanas. Por ejemplo, Lebowski se unirá a la fiesta temática de toda la ciudad, pero cree que el subidón de afluencia será relativo. "Hay muchas grandes fiestas en discotecas, y el público universitario es muy de salir en fiestas universitarias; de todos modos, seguro tendremos bastante ambiente", calcula. Y si no, siempre queda refugiarse en la barra de confianza y ver pasar las procesiones de miles de criaturas de la noche, que a estas horas ya tienen los dientes largos.

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Para aquellos zombis a los que no moleste la luz del día, tienen una parada en la plaza de José Sellier. La Urbana, Bodega Martirio, Bar Tracio, A Buserana y Zócalo Mexcalería se unen para celebrar este sábado una jornada al aire libre