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A Coruña

Halloween no espera a la noche: la plaza José Sellier celebra una fiesta a plena luz del día

La Urbana, Bodega Martirio, Bar Tracio, A Buserana y Zócalo Mexcalería se unen para celebrar este sábado una jornada al aire libre 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/10/2026 12:45
Ambiente en la plaza José Sellier
El Ideal Gallego
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En A Coruña, este Halloween no habrá que esperar a que caiga la noche para salir de fiesta. Este sábado, la plaza José Sellier cambiará su ritmo habitual para llenarse de música, gastronomía y ambiente festivo al aire libre. Desde la hora del vermú, cuatro establecimientos de la plaza proponen una forma diferente de disfrutar Halloween, con una programación que arrancará a mediodía. 

La Urbana, Bodega Martirio, Bar Tracio, A Buserana y Zócalo Mexcalería vuelven a unir fuerzas una vez más con un objetivo compartido: hacer barrio, dinamizar la zona y convertirla en un punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de Halloween sin esperar a las tradicionales fiestas nocturnas. 

Del vermú a las últimas sesiones de música

La programación arrancará a las 14.00 horas con Electroaperitivo Petroni, una sesión musical patrocinada por la conocida marca de aperitivo que pondrá ritmo a la hora del vermú. 

A las 18.00 horas tomará el relevo DJ Cés, mientras que DJ Kástor cerrará la programación musical a partir de las 21.30 horas. 

La música estará acompañada por una variada oferta gastronómica que los establecimientos participantes ofrecerán en horario ininterrumpido, de manera que el público podrá acercarse a comer, tomar algo o disfrutar de las sesiones musicales en diferentes momentos de la jornada. 

Cuatro locales unidos para hacer barrio

Más allá de la programación, la propuesta nace con la intención de seguir dando vida a la plaza José Sellier. Los cuatro negocios organizadores apuestan una vez más por la colaboración entre establecimientos, convencidos de que sumar esfuerzos permite impulsar iniciativas que contribuyen a dinamizar la zona y hacer barrio. 

Esta será la primera vez que organicen conjuntamente una cita de Halloween con este formato, una iniciativa que aspira a hacerse un hueco en el calendario de ocio de A Coruña. 

La propuesta tampoco busca competir con las fiestas nocturnas que se celebran en otros puntos de la ciudad, sino ofrecer una forma distinta de empezar el día más terrorífico del año, aprovechando las horas de luz, la música al aire libre y unas previsiones meteorológicas que, por el momento, apuntan a una jornada agradable, con temperaturas suaves y sin lluvias.

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