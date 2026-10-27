Trabajadoras de la Fábrica de Tabacos, durante una ofrenda floral en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años los trabajadores de la Fábrica de Tabacos se enfrentaban a la decisión de perder parte de su salario o trasladarse a vivir a la localidad de Logroño. En 1976, hace 50 años, excombatientes coruñeses se arriesgaban a quedarse sin pensión debido a problemas burocráticos; en 1951, hace 75 años, un hombre sufría una intoxicación por un hornillo de carbón; mientras que hace cien años Tranvías de La Coruña proyectaba una nueva ruta para la ciudad.

Hace 25 años | Los trabajadores de Tabacos: o perder sueldo o mudarse a Logroño

No existen soluciones perfectas. Los trabajadores de la Fábrica de Tabacos se encuentran ahora ante una encrucijada en la que entran en juego múltiples factores de carácter personal. La elección no es fácil, pues en ambos casos supone una renuncia parcial: perder parte de su salario o sacrificar su residencia en A Coruña. La alternativa de incorporarse a las futuras fábricas de Sumtec y Cristalglass supondría adaptarse a vivir con un salario inferior al que les paga Altadis. La otra posibilidad es mantener el sueldo íntegro pero viviendo en Logroño. “Nos ponen ante una difícil disyuntiva, porque muchos tenemos hijos en la Universidad y una serie de gastos que con un sueldo inferior no podríamos asumir, pero irse a Logroño puede implicar pagar un alquiler o una hipoteca”.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de octubre de 2001

Hace 50 años | Excombatientes coruñeses se arriesgan a quedarse sin pensión

Al parecer, y por un error administrativo, excombatientes de la provincia coruñesa están expuestos a quedarse sin las pensiones que les pertenecen, en el caso que demostraron su invalidez en acciones de guerra. A los ayuntamientos de la provincia se les repartió una circular diciendo que podrían presentarse solicitudes de acogerse a los beneficios dentro de un plazo que finalizada el 6 de julio. Mientras en el Boletín Oficial del Estado el plazo finalizaba un mes antes, en junio, lo que ha provocado el problema actual.

En Fuente Culler, poco antes de llegar a la gasolinera allí existente, se registró un choque en cadena en el que sufrieron desperfectos hasta cinco vehículos.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un hombre sufre una intoxicación por las emanaciones del hornillo de carbón

En la Casa de Socorro del Hospital fue asistido un hombre de 42 años, domiciliado en Campo de Artillería, 5, bajo, el cual presentaba intoxicación por óxido de carbono. Su estado fue calificado de leve salvo complicaciones. Dicha intoxicación le fue producida por las emanaciones de un hornillo de carbón.

Además, llegó a esta capital el Jefe Nacional del Sindicato de Construcción, Vidrio y Cerámica, don Pedro Méndez Parada. Presidió la reunión de los Plenos de las Juntas de Sección Social y Económica, en el transcurso de la cual se trataron problemas de trascendental importancia, tanto en el impacto económico como en el social. Le acompañaba el delegado provincial de Sindicatos don Enrique Salgado Torres.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de octubre de 1951

Hace 100 años | Tranvías de La Coruña proyecta una nueva vía de Santa Margarita a la Moura

La empresa de Tranvías de La Coruña tiene en proyecto el tendido de una nueva vía por la carretera de Santa Margarita hasta la Moura. Para llevar inmediatamente a cabo la mejora, se solicitó la cooperación de cuentos tengan interés en la implantación del servicio. En efecto los propietarios de aquella importante zona de la población han constituido una junta gestora, que se propone fomentar la suscripción de acciones necesarias para convertir en realidad tan plausible propósito.

Por otra parte, cuando se dirigía a la pesca, el patrón y dueño de la lancha “Tres Hermanos” halló en el mar a la altura del monte de San Pedro el cadáver de un hombre que flotaba sobre las olas. Recogido el ahogado y amarrado convenientemente fue traído a remolque al puerto.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de octubre de 1926