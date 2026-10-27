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A Coruña

El coruñés Nacho Carretero publicará su primera novela en 2027

El 7 de enero verá la luz su primera obra de ficción bajo el título de 'El ecosistema'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/10/2026 17:34
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El periodista coruñés Nacho Carretero da el salto a la novela con una primera incursión en el género, que verá la luz en los primeros compases del próximo año 2027. El reportero y escritor herculino da rienda suelta a sus años de conocimiento sobre el universo criminal para volcarlos ahora en su primera obra de ficción, que editará Alfaguara: 'El ecosistema'.

La primera novela del coruñés llegará a las librerías tras las fiestas navideñas, el 7 de enero de 2027. "'El ecosistema' es el desenlace, la conclusión, de muchos años buceando en el universo criminal, desde guetos de la periferia hasta despachos y restaurantes de lujo", escribe el propio autor en sus redes sociales para anunciar esta nueva propuesta.

Nacho Carretero | "Yo nací aquí porque mi madre exigió que fuese coruñés"

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Además de sus publicaciones en medios, Carretero ha publicado otros libros de no ficción en el pasado, como los celebrados 'Fariña' y 'En el corredor de la muerte' (ambas adaptadas al audiovisual) o el pequeño libro deportivista 'Nos parece mejor'

"La historia de todo lo que me he ido guardando para hacer una ficción basada en hechos reales del engranaje criminal, policial, callejero y social que nos rodea y del que, sin darnos cuenta, formamos parte", apunta Carretero en relación a todo lo que se ha guardado en los últimos años para ahora poder dar a luz a esta nueva creación.

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