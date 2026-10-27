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A Coruña

El BNG y el " bloque reaccionario" luchan por los diputados de A Coruña

Abel Peña
Abel Peña
27/10/2026 12:03
Presentación candidatos del BNG
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El BNG presentó este martes su lista por A Coruña para las próximas elecciones generales en un acto en en el hotel Riazor al que acudieron la líder del BNG, Ana Pontón; Avia Veira; candidata a la Alcaldía de A Coruña y  el congresista Néstor Rego.

Este último aseguro que están disputando directamente los escaños a lo que denominó el bloque reaccionario. Por su parte, Ana pontón aseguró que una presencia fuerte del BNG en el Congreso es la única manera de que se defienda los intereses de Galicia y recordó como logros el traspaso de la AP-9 o la subida de las pensiones. "Estamos convencidos de que nestas eleccions os galegos nos xogamos o noso peso político", concluyó.

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