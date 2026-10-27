El BNG y el " bloque reaccionario" luchan por los diputados de A Coruña

Presentación candidatos del BNG Quintana

El BNG presentó este martes su lista por A Coruña para las próximas elecciones generales en un acto en en el hotel Riazor al que acudieron la líder del BNG, Ana Pontón; Avia Veira; candidata a la Alcaldía de A Coruña y el congresista Néstor Rego.

Este último aseguro que están disputando directamente los escaños a lo que denominó el bloque reaccionario. Por su parte, Ana pontón aseguró que una presencia fuerte del BNG en el Congreso es la única manera de que se defienda los intereses de Galicia y recordó como logros el traspaso de la AP-9 o la subida de las pensiones. "Estamos convencidos de que nestas eleccions os galegos nos xogamos o noso peso político", concluyó.