El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para "recuperar" el elevador de monte de San Pedro

Elevador del monte de San Pedro

El elevador del monte de San Pedro dejó de funcionar en 2022 y, de hecho, la propia alcaldesa, Inés Rey, había asegurado en julio que nunca volvería a hacerlo porque la máquina no cumplía los actuales requisitos de seguridad y que se transformaría en un mirador. Por eso, resulta sorprendente que el Ayuntamiento esté trabajando en un "proxecto orientado á súa recuperación e posta en valor", según figura en un expediente que mañana se llevará a la Junta de Gobierno Local.

El Gobierno de Inés Rey está interesado en darle un nuevo uso a las instalaciones municipales ubicadas en el monte de San Pedro y por eso tratará en la citada junta la modificación del contrato de la cafetería-restaurante Árbore da Veira y del mantenimiento del elevador panorámico y el mirador.

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Conviene recordar que fue la Junta de Gobierno local la que hace casi tres años, en diciembre de 2023, terminó con el contrato de Talentorbis que se encargaba del ascensor. Ya en abril de 2024 se suspendió de forma temporal el contrato de prestación de servicio de mantenimiento de la cúpula de monte de San Pedro a Miramar de San Pedro, la empresa de Luis Veira.

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Veira pidió en marzo de 2026 el uso de la cúpula para hostelería con motivo de unas obras de mejora que va a llevar a cabo en Árbore da Veira y Taberna Cinco Mares, pero el Gobierno local se lo negó, asegurando que la cúpula no está incluida en la concesión, y que tendría que participar en un concurso público para hacerse con ella porque no cabe la adjudicación directa.

Veira solicitó después en abril la "entrega de llaves y posesión de la cúpula" y luego en julio, sin que el Gobierno local lo haya aceptado. Mañana se aprobará modificar el contrato que mantiene con Miramar para que el Gobierno local recupere la gestión de todos esos espacios excepto del restaurante, distinguido con una estrella por la Guía Michelin.