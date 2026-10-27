El Ayuntamiento homenajeará a María Barbeito, Federico Calvet y Curros Enríquez en el Día de Todos los Santos

Vista del cementerio de San Amaro, en una imagen de archivo Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña dedicará el homenaje municipal de Todos los Santos a María Barbeito Cerviño, Federico Fernández Amor-Calvet y Manuel Curros Enríquez. El acto se realizará el próximo 1 de noviembre, a las 12.00 horas, en el cementerio municipal de San Amaro, y contará con la participación de la Coral Follas Novas.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que la elección permite reconocer tres dimensiones fundamentales de la historia coruñesa: “A aposta pola educación e a igualdade, o compromiso co galeguismo e o sentimento de pertenza que compartimos a través do Deportivo”. La celebración de este año coincide con diversas efemérides: el 120 aniversario de la fundación del Dépor y de la Real Academia Galega, con el 175 aniversario del nacimiento de Curros Enríquez y con el 90 aniversario del golpe de Estado, que marcó también el inicio de la depuración de María Barbeito como maestra.

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El recorrido comenzará en la Cruz de los Olvidados e incluirá las ofrendas florales a las tres personalidades homenajeadas. Al cierre tendrá lugar en el Monumento a los Muertos por la Libertad, en el cementerio civil, con un recuerdo a las víctimas de la represión en el 90 aniversario del golpe de Estado de 1936: “Santo Amaro conserva unha parte fundamental da nosa historia. Esta homenaxe é tamén un compromiso coa memoria das persoas que construíron A Coruña e coa dignidade de quen sufriu a represión por defender a liberdade”, afirmó la alcaldesa.

El homenaje a María Barbeito Cerviño (1880–1970) reivindicará a una mujer referente de la renovación pedagógica, que impulsó desde las Escolas da Guarda un modelo educativo basado en la innovación, en la igualdad de oportunidades y en la atención a la infancia más vulnerable. Académica de la Real Academia Galega desde 1912, su figura conecta también con el 120 aniversario de la institución. Su recuerdo permitirá también reconocer el papel de las mujeres en la modernización de la enseñanza y recordar la persecución que sufrió tras el golpe de Estado de 1936: “María Barbeito defendeu unha escola capaz de lles ofrecer oportunidades a todos os nenos e nenas. Noventa anos despois do inicio da súa depuración, reivindicamos o seu exemplo e un legado educativo que a ditadura quixo silenciar”, señaló Rey.

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El reconocimiento a Federico Fernández Amor-Calvet (1871–1933) conectará el homenaje con los 120 años del Deportivo. Fundador de la Sala Calvet, en la calle Galera, impulsó el espacio desde el que surgió el club en 1906 y contribuyó al desarrollo de la práctica deportiva en la ciudad. Su figura permitirá recordar a las personas que hicieron posible el nacimiento de una institución estrechamente ligada a la identidad coruñesa. Su memoria está también vinculada a la Real Academia Galega, que conserva y digitalizó el fondo de la familia Calvet, integrado por cerca de 700 documentos que permiten conocer su trayectoria y una parte de la historia social y deportiva coruñesa. “Lembrar a Federico Calvet é volver ás orixes do Deportivo e recoñecer a quen abriu novos camiños para o deporte na Coruña. Cento vinte anos despois, aquel impulso forma parte dun sentimento compartido que une xeracións de coruñeses e coruñesas”, destacó Rey.

Por otro lado, Manuel Curros Enríquez (1851–1908) será recordado con motivo de los 175 años de su nacimiento y en el 120 aniversario de la Real Academia Galega, del que fue uno de los principales impulsores desde La Habana. Poeta y defensor de la lengua gallega, mantuvo una estrecha relación con A Coruña, donde fue coronado como poeta en 1904 y donde recibieron sepultura sus restos en 1908, acompañados por una multitudinaria despedida popular. “Curros representa unha cultura galega comprometida coa súa lingua, coa liberdade e coa denuncia das inxustizas. A Coruña soubo recoñecer ese compromiso en vida e acolleu despois a súa memoria como parte da propia historia da cidade”, afirmó la alcaldesa.