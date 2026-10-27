El Ayuntamiento de A Coruña invertirá casi un millón de euros en teleasistencia domiciliaria

Junta de Gobierno local El Ideal Gallego

La Junta de Gobierno local dará luz verde este miércoles a la propuesta de autorización de gasto, así como la aprobación del expediente de contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria. Se destinarán más de 931.000 euros para este servicio, que tendrá una duración de tres años, sin posibilidad de prórroga. El presupuesto se repartirá en las tres anualidades, siendo la primera de 300.080 euros; 310.300 la segunda; y 320.930 la tercera.

El objeto del contrato constituye la prestación del servicio, entendido como un “servizo de carácter social que, co soporte da tecnoloxía, facilita a atención e o apoio persoal e social continuo a persoas en situacións de fraxilidade derivadas de limitacións na autonomía persoal ou de dificultades para o desenvolvemento das actividades da vida diaria”.

Así, además de personas con edad avanzada, se presta atención a ciudadanos con discapacidad o una enfermedad, incluyendo en el servicio el suministro, la instalación, el mantenimiento y la reposición de los dispositivos de teleasistencia necesarios para la correcta prestación del servicio en los domicilios de las personas usuarias.

El servicio está especialmente indicado para aquellas personas que, encontrándose en situación de riesgo o vulnerabilidad, viven o pasan gran parte del tiempo solas. Así, a través de la línea telefónica y mediante la activación de un dispositivo de comunicación, la persona usuaria puede, ante cualquier situación de emergencia, establecer desde cualquier punto de su domicilio una comunicación verbal en modalidad de manos libres con un centro de atención especializado, operativo de forma permanente.

Será entonces, desde dicho centro, cuando la persona sea atendida por profesionales capacitados para dar respuesta a la situación. La facturación será mensual, conforme al precio ofertado por la adjudicataria, en función del tipo de dispositivo asignado a cada persona usuaria.

Alimentación equilibrada

La Junta de Gobierno local también aprobará el programa del Talón Restaurante, que desarrolla desde hace años el Área de Bienestar Social. Este tiene como finalidad la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía de las personas mayores, promoviendo su relación con el entorno social más próximo, además de proporcionarle una alimentación equilibrada.

El programa también contribuye la dinamización de la actividad económica del sector hostelero de la ciudad, favoreciendo el mantenimiento de la actividad y del empleo local. El Ayuntamiento sufragará parcialmente el coste del menú que los establecimientos puedan ofertar, a un precio máximo de diez euros. El crédito destinado al Talón Restaurante 2027 es de 600.000 euros y tendrá una vigencia desde enero a diciembre del próximo año.