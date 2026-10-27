Casi 50.000 personas saldrán a pasarlo de miedo en A Coruña  

La noche de Halloween es la segunda del año en la que más se bebe. Y el exceso de alcohol suele conllevar otros. Como, por ejemplo, el de ruido, de ahí que el Ayuntamiento lance una campaña para los que tienen pensando pasarlo de miedo este fin de semana. Centrada en el silencio, se llama “pásalo de medo sen molestar aos demáis” Y consistirá en voluntarios que recorrerán el centro de la ciudad para pedir a los más alborotados que se moderen pero pasándolo bien. De hecho, se calcula que casi 50.000 personas saldrán este fin de semana. “Esta é unha cidade disfrutona”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey.

Los equipos de concienciación, como los denomina el Ayuntamiento, ya salieron a la calle el pasado viernes para interactuar con el público y volverán a hacerlo desde el jueves hasta el sábado. “Sen meter medo a ninguén. O obsexctivo é pasalo ben, disfrutar do samain, e facelo cn resposabilidade, respetando o descanso dos veciños”, matizó la alcaldesa, Inés rey. Lo hacen en colaboración con los locales de ocio, el 92% de los cuales celebran el Samain, por utilizar un término más celta.

Por eso en la rueda de prensa que ofreció la alcaldesa, Inés Rey, se encontraba Luis Diz, presidente de Galicia de Noite, Vicente Pizcueta, director de comunicación de España de Noche; Rubén Valverde, Hijos de Rivera, y la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, Luisa Varela. Calcomanías, chapas y pegatinas con la imagen de una bruja pidiendo silencio, así como cartelería, se repartirán por las zonas de ocio. Samain es la noche donde más bromas y sustos se hacen, así que la convivencia se vuelve cada vez más importante.