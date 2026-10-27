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A Coruña

Cañita Brava protagonizará una fugaz actuación en Madrid

Además, será homenajeado en el Garufa de A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/10/2026 12:55
El barrio de A Gaiteira, en el marco de las Fiestas de María Pita, rinde un homenaje a Cañita Brava e inmortalizan su legado con una placa en la zona
Cañita Brava, este verano, cuando fue homenajeado en A Gaiteira
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Cañita Brava no solo es 'patrimonio' de A Coruña. Sus papeles en películas y series estatales, sobre todo las de la saga de Torrente de Santiago Segura, le han granjeado un nombre y mucho cariño más allá del puente de A Pasaxe y del Padornelo y A Canda. Lo volverá a demostrar este sábado, 31 de octubre, con una actuación fugaz en Madrid.

Será en el teatro Príncipe Pío de la capital y dentro del encuentro de 'El Gurú', Luis Álvarez, con su charla "Cómo llegar al cielo". La función está prevista para las 13.00 horas del 31 de octubre en un programa en el que se incluye la colaboración especial del cantante y actos Daniel Diges y la música en director de Jorge Bedoya (piano) e Inés León (voz).

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Cientos de coruñeses reivindican a Cañita Brava como presidente en un homenaje para la historia

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Cañita Brava tendrá también su espacio dentro de la función, en la que Luis Álvarez dará respuestas y motivaciones a través de historias, cuentos y anécdotas que hacen reflexionar, pensar y disfrutar en un encuentro natural, cercano y entretenido.

No será el único acto importante de Cañita Brava en los próximos días. Y es que su A Coruña natal le homenajeará con una fiesta en el Garufa Club. En 'Homenaxe 80 aniversario de Cañita Brava' se podrá disfrutar de la actuación del propio artista junto con la música de Bule-Bule, Pablo Rubén Fernández y Extrema Urgencia.

El acto será el viernes 27 de noviembre a las 22.30 horas (apertura de puertas a las 22.00) y las entradas se podrán comprar en taquilla por diez euros.

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