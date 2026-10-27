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A Coruña

Alfaguara reedita la novela 'Nocilla dream', del coruñés Agustín Fernández Mallo, por su 20 aniversario

Publicada en 2006, fue la primera parte de la trilogía denominada 'Nocilla project'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/10/2026 19:22
Agustín Fernández Mallo
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El escritor coruñés Agustín Fernández Mallo publicó recientemente su último libro, 'El ángel de la Inteligencia Artificial' (Galaxia Gutenberg). Aunque no será su único libro en las estanterías de las librerías próximamente, ya que Alfaguara acaba de anunciar que publicará una nueva edición de 'Nocilla dream' para conmemorar el 20 aniversario de la obra.

Se trata, explican desde la editorial, de "una obra que rompió con las estructuras narrativas convencionales y propuso una nueva forma de contar historias, combinando personajes, lugares y referencias culturales en una escritura fragmentaria y experimental". Tanto es así, que en 2006, cuando se publicó originalmente, llegó a ocupar puestos honorables en los rankings de mejor novela del año.

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La obra acabó formando una trilogía, 'Nocilla project', que se completó con la publicación de los libros 'Nocilla experience' y 'Nocilla lab', publicadas en 2008 y 2009, respectivamente. El calado de estas obras fue tal que incluso sirvió para denominar a una generación de escritores, la 'Generación Nocilla', conformada por autores como el propio Fernández Mallo, Eloy Fernández Porta, Lolita Bosch, Javier Calvo o Álvaro Colomer, entre otros.

La edición por el 20 aniversario de 'Nocilla dream' contará con prólogo de Laura Fernández y epílogo del propio autor coruñés.

El escritor herculino está embarcado en una gira de presentación de 'El ángel de la Inteligencia Artifical', que recalará en la ciudad el 1 de diciembre, cuando lo presente al público herculino en la Librería Moito Conto.

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