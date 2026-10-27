A Coruña y Galicia tienen un 'Verde' especial en la nueva muestra de Afundación

El paisaje gallego como eje vertebrador del arte da vida a 'Verde', nueva exposición de Afundación que los coruñeses podrán visitar desde hoy al 30 de enero. Más de 50 piezas de artistas coruñeses y gallegos componen una muestra que expone la belleza de prados, bosques, montañas y mar, y que deja lugar para reflexionar sobre el papel de la humanidad en el mundo que pisamos.

La muestra, inaugurada esta mañana, se centra en una naturaleza que "permite hablar de lo sublime, lo elevado o la muerte, pero también de la memoria, las emociones o los sentimientos". Así lo explicaba Paloma Vela, coordinadora adjunta del área de Cultura de Afundación, quien sirvió como guía para que los medios de comunicación viesen esta mañana la exposición.

'Verde', así, incluye en total 51 piezas de artistas gallegos fundamentales. De Urbano Lugrís a Francisco Lloréns, pasando por Jorge Castillo, Antón Pulido o Xaime Quesada, entre muchos otros. Todos ellos artistas que, comentó Vela, hacen que su obra relacionada con la naturaleza pivote en torno a tres aspectos: "Su tierra, las grandes corrientes internacionales y su propio lenguaje". Se trata así de una exposición "plural", tanto en lo relativo a disciplinas (hay pinturas, fotografías, óleos e incluso alguna pieza escultórica) como en los lenguajes (del realismo al impresionismo o a lo abstracto).

La pieza más antigua es de 1878, y la más actual de 2011. Vela dijo asimismo que A Coruña cobra mucha relevancia en la muestra: "El 50% de los artistas están relacionados con la ciudad, entre ellos María Formoso, Manuel Abelenda, Vicente Prego, Germán Taibo, Lugrís o Lloréns".

El recorrido

La exposición, que volverá a contar con visitas guiadas, ocupa tres plantas de la sede de Afundación. Está pensada para empezar por la tercera, dedicada principalmente al concepto del color y cómo este influye en la construcción de los paisajes. La segunda planta se ocupa de tres aspectos temáticos: la luz, los horizontes y la presencia del ser humano en la naturaleza. Finalmente, la primera planta propone una lectura más contemporánea de la naturaleza, con propuestas más abstractas o conceptuales.

Como en anteriores ocasiones, la exposición está adherida al programa 'Cultura x alimentos' de Afundación, con lo que invitan a los asistentes a llevar alimentos no perecederos que luego se donarán a los bancos de alimentos de la ciudad. Del mismo modo, volverá a haber visitas infantiles, de alumnos de centros escolares. Como apuntó Vela, a estas alturas ya hay unos 1.300 alumnos apuntados. Con ellos se tratarán "dinámicas adaptadas a diferentes edades", con actividades como pequeños 'picnics' con algunos artistas.