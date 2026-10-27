A Coruña afronta una mañana complicada para el tráfico rodado

Accidente múltiple en la Tercera Ronda Quintana

Desde primera hora de la mañana, los principales accesos de la ciudad han registrado largas colas de vehículos avanzando bajo una llovizna constante. La lluvia tiene dos efectos; anima a más gente a emplear el vehículo privado y también, sobre todo si hace tiempo que no llueve, favorece los accidentes.

En lo que va de mañana la Policía Local ha registrado dos siniestros. Uno a las ocho y veinte, que se consistió en un vuelco en la avenida de García Sabell, y un alcance múltiple entre tres turismos en la Tercera Ronda, en dirección entrada, poco antes de las nueve de la mañana, en la que resultó herida (aunque de forma muy leve) una menor.

n el primer caso, se llamó a una grúa para volver a colocar el coche sobre sus neumáticos. En el segundo, la Policía Local acudió para levantar un atestado. En este último caso, además, se produjeron retenciones que contribuyeron a hacer más difícil (y frustrante) la circulación.

Atropellan a una niña de 12 años en la glorieta de A Pasaxe Más información

Poco después, a las 09.57, se produjo un alcance en la ronda de Nelle con avenida de Finisterre. El golpe entre vehículos provocó que uno de ellos se abalanzara sobre una mujer que en ese momento cruzaba la calle. La Policía Local cortó el desvío de la ronda de Nelle hacia la avenida de Finisterre mientras el 061 atiende a la víctima.