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A Coruña

La reina de la Navidad ya se deja ver en los mercados de A Coruña

Los puestos de la plaza de Lugo reciben la primera vieira, procedente de Francia

Lara Fernández
Lara Fernández
26/10/2026 04:52
Víctor Conde, de Pescados Víctor, muestra las vieiras en su puesto de la plaza de Lugo
Víctor Conde, de Pescados Víctor, muestra las vieiras en su puesto de la plaza de Lugo
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Los mercados municipales de A Coruña ya saborean la Navidad. A falta de dos meses para las fechas fuertes del año, algunos puestos de la plaza de Lugo han recibido la primera vieira de la temporada, la reina de las fiestas. Eso sí, procedente de Francia, pero "muy buena".

Muchos de los puestos del mercado municipal presumen de zamburiñas, pero algunos ya disponen de la esperada vieira, que se despidió de las lonjas el pasado mes de febrero. "Se está vendiendo muy bien. Empezó a venir hace dos o tres semanas. Para la gallega todavía habrá que esperar, pero la francesa está saliendo muy buena y la gente está encantada", señala Víctor Conde, de Pescados Víctor.

El precio de la vieira mediana, comenta, es de quince euros el kilo, mientras que la grande escala hasta los dieciocho. "Viene viva y con coral", añade. Otro de los puestos que cuentan con la esperada vieira es el de Teri Ceán, quien la define como "muy chula". 

Pese a que la ciudad ya se prepara para brillar en Navidad, con la instalación en curso del mercado navideño de María Pita, los mercados municipales ansían su temporada más potente. Por ahora, no obstante, y pese a que cada año la gente es más previsora, “todavía no estamos recibieron encargos”, añaden.

Como un ‘regalo’ de Reyes, lo que solicitan placeros como Víctor Conde es que se arreglen las escaleras mecánicas de la plaza de abastos, que llevan “meses sin funcionar” a causa de diversas averías e incidencias.

Manuel Cruz, propietario de El De Manolín

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