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A Coruña

Más de 45 personas compiten por un mismo piso de alquiler en A Coruña

La disputa por una vivienda en arrendamiento creció un 600% en ocho años

Lara Fernández
Lara Fernández
26/10/2026 13:10
Dos personas observan el escaparate de una inmobiliaria
El Ideal Gallego
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La crisis de la vivienda 'estrangula' a los coruñeses, que, además, de hacer frente a precios elevadísimos, la escasa oferta provoca verdaderos 'combates' para hacerse con un piso en alquiler. Según un informe del portal inmobiliario Idealista, la competencia por una misma vivienda en régimen de arrendamiento ha crecido un 596% en ocho años. Esto se traduce en 46 personas interesadas en un mismo inmueble a la vez, cuando en 2018 eran siete.

La disputa entre familias por cada anuncio ha crecido de forma generalizada, y lo ha hecho con especial intensidad en ciudades medianas y pequeñas. En ocho capitales de provincia el número de interesados por vivienda ha aumentado más de un 1000% desde 2018: Lleida (3036%), Tarragona (1899%), Guadalajara (1629%), Burgos (1391%), Zamora (1377%), Cuenca (1079%), Huelva (1059%) y Palencia (1021%). Les siguen Oviedo (958%), Soria (915%), Castellón de la Plana (909%), Valladolid y Ourense (ambas con un 896%) y Badajoz (885%).

A Coruña destaca porque, de la larga lista de Idealista, solo nueve capitales son zonas de mercado residencial tensionado, como es el caso de la ciudad. Ocho de las nueve que recoge este estudio han visto crecer la competencia más de un 500% desde 2018: Lleida (3036%), Tarragona (1899%), Girona (827%), Bilbao (740%), Barcelona (714%), Vitoria (680%), A Coruña (596%) y Pamplona (569%).

Alrededor de 1.000 personas marcharon por A Coruña

El 64% de los ‘mini pisos’ disponibles para alquilar en A Coruña cuestan 900 euros o más al mes

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