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A Coruña

Marisa Berenson, en 'The MOP Talks': “Al posar te conviertes en otra persona”

La actriz y modelo participó en una nueva edición del formato junto al historiador del arte Björn Dahlström

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
26/10/2026 22:03
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Dahlström y Berenson, durante su conversación en la Fundación MOP
Cortesía de la Fundación MOP
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Aunque sea cierto aquello de que una imagen vale más que mil palabras, si eres “una de las personas que más se ha fotografiado de la historia” probablemente tengas alguna cosa que decir sobre arte y moda. Con esta declaración de intenciones introdujo esta tarde el historiador del arte Björn Dahlström, en una nueva edición de ‘The MOP Talks’, a la actriz y modelo Marina Berenson, superestrella de la moda y del séptimo arte que, durante más de una hora, contó historias y experiencias a dos centenares de invitados de una A Coruña que, dijo de primeras, la ha dejado “impresionada”.

La charla versó de su dilatada carrera tanto en moda como en cine, rememorando cómo se compusieron algunas de sus imágenes o películas más memorables, así como a los grandes artistas que conoció a lo largo de su trayectoria. De Diana Vreeland (su mentora, y quien le dio el mejor consejo posible: “Tienes que ser disciplinada”) a Salvador Dalí, Irving Penn, Richard Avedon, Andy Warhol, David Bailey, Henry Clarke, Bob Fosse, Yves Saint Laurent o Luchino Visconti, entre otros. También, por supuesto, Marta Ortega (presente en el evento, y a la que agradeció que la invitasen) o Steven Meisel, editor del libro ‘Marisa Berenson: A Life in Pictures’, un repaso de su carrera que firmó a los asistentes.

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Berenson, durante la charla
Cortesía de la Fundación MOP

Relató, por ejemplo, cómo fue gracias a Irving Penn la primera persona en hacer un desnudo para Vogue (“mi abuela me echó de casa cuando se enteró”, bromeó). O las peripecias que pasó durante el rodaje de ‘Barry Lindon’, filmada a caballo entre Irlanda e Inglaterra por un Stanley Kubrick que, dijo, la definió como “una belleza de Gainsborough (por el pintor Thomas Gainsborough, cuya obra influenció la película) ambulante”.

Experiencias que la ayudaron a ganar confianza en sí misma y en su trabajo. “De joven era insegura, me encontraba fea y delgada. Pero cuando me proyectaba en el mundo a través de la lente de estos fotógrafos me conocí y aprendí a valorarme a mí misma”, expuso. “Comencé a mirarme a mí misma de modo diferente”, reiteró.

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Una de las cosas que más ha disfrutado en su carrera, de hecho, es sentir que interpretaba papeles, que era otra persona al posar. “Cuando trabajas con artistas con visiones tan distintas tienes que adaptarte, y yo soy como un camaleón, me puedo transformar. Era similar en la actuación. Nunca supe si sería actriz, pero ser modelo me ayudó, porque al posar también te conviertes en otra persona, entras en la personalidad de otro ser”, manifestó. Un trabajo que, dijo, la ayudó a no tener miedo de quién era: “Fuera seguía siendo una persona tímida e introvertida, pero cuando trabajaba no, era libre”.

Berenson también respondió a algunas de las cuestiones que más llamaron la atención de los presentes. Así, dijo que Audrey Hepburn fue una de las actrices que más le inspiraron en su vida, que “las amistades son esenciales para sobrevivir en un mundo a veces oscuro en el que no siempre es fácil estar” o que el mayor orgullo de su carrera es, simplemente, la persona en que se ha convertido. Como colofón, dio el que consideró el mejor consejo posible a las mujeres que quieran iniciarse en la moda: “Solo ve a por ello. Tienes que perseverar, tener pasión, trabajar duro y conectar con esa ‘energía divina’ que te ayude”.

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