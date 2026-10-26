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A Coruña

La víctima que fue rescatada en Riazor se había puesto a leer a la orilla del mar con alerta amarilla

El 

Abel Peña
Abel Peña
26/10/2026 13:41
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Un niño arroja piedras contra el mar en alerta amarilla
Victor Seoane
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La mujer que estuvo a punto de morir ayer, arrebatada por el Atlántico se encontraba leyendo en la orilla cuando le arrastrado una ola, según confirmó la alcaldesa, Inés Rey ayer, mientras comenzaba a levantarse la duna de Riazor: “Hay que tener responsabilidad individual. Tal vez no era el día más adecuado para leer en la playa”. Por otro lado, hay que matizar que la víctima es colombiana, así que quizá no estaba familiarizada con las aguas coruñesas, y mucho menos con el efecto que tiene en la playa de Riazor la arena, que se convierte a veces en una verdadera trampa.

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar

Una cadena humana consigue rescatar del agua a una mujer en la playa de Riazor

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Rey señaló que existen otros lugares más seguros para leer en una tarde soleada de domingo y practicar “el dolce far niente” sin necesidad de ponerse a uno mismo en peligro ni a los demás. Sobre esto, la alcaldesa puso en valor la actuación de los cinco hombres que formaron una cadena humana para sacar a la víctima de las aguas pero recordó que lo más importante, en estos casos, es avisar a los servicios de emergencia para que lleguen cuanto antes (la Policía Local se personó poco después). “Afortunadamente no hay que lamentar daños personales más allá del susto”, comentó.

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
Un transeúnte se acerca al mar en alerta naranja
Javier Alborés

 A Rey, como a todos los coruñeses, el suceso le evoca el rescate de Tomas Velicky, el estudiante extranjero que murió durante una alerta naranja en cuyo fallido rescate también fallecieron tres policías nacionales, hace ya quince años. “Más allá de agradecer la heroica actuación de los ciudadanos quiero que esto nos lleve a reflexionar la conveniencia de acercarse a determinadas zonas cuando el mar está más bravo”, explicó.

 Efectivamente, los sustos durante la época de temporales se producen periódicamente, aunque normalmente no en Riazor, sino el los puntos donde más baten las olas y, por tanto, más espectaculares son de contemplar. En la temporada pasada murió un turista alemán que fue tragado por el mar en Punta Herminia, y se produjo el rescate in extremis de un joven visitante en el mismo punto en diciembre del año pasado. Tampoco hay que olvidar que el año pasado murieron dos pescadores, uno en O Portiño y otro en Las Esclavas. 

Otro hecho que desconocía la víctima es que no hay que luchar contra la resaca para volver a tierra, sino moverse en paralelo hasta encontrar un punto donde no haya corriente. “Se puso nerviosa y eso podía haberle costado caro”, explicaron fuentes de los servicios de emergencia. Mientras tanto, continúan las labores para levantar la duna que protege el Paseo Marítimo de los embates del mar.

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