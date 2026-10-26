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Montaje de la duna de Riazor
A Coruña

La duna vuelve para proteger el Paseo Marítimo de A Coruña

Los operarios iniciaron el levantamiento del muro de arena en la playa de Riazor

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
26/10/2026 11:17

El pasado viernes, 23 de octubre, hubo alerta naranja en el litoral de A Coruña, con olas que superaron los cinco metros de altura y que llegaron a tocar el Paseo Marítimo. A partir de esta semana, será más difícil que esto ocurra, ya que el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para levantar de nuevo la duna protectora en la playa de Riazor, el muro de arena que para la mayoría de los golpes del oleaje y evita daños en el Paseo y riesgo a los viandantes.

Se trata de la actuación preventiva que se realiza anualmente para minimizar los efectos de los temporales costeros sobre el Paseo Marítimo durante los meses de invierno. Este lunes por la mañana, los trabajos los iniciaron dos máquinas a la altura del Playa Club y mientras en Riazor todavía se bañaban algunos de los asiduos para los que no importa si hay 25 grados o quince.

Montaje de la duna de Riazor
Montaje de la duna de Riazor
V.S.
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar

Olas de más de cinco metros de altura llegan al Paseo Marítimo de A Coruña

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La intervención se desarrollará a lo largo de la semana y consistirá en el levantamiento de una barrera natural de arena de más de dos metros de altura.

La erosión de la duna de Riazor se controlará mediante cámaras

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La maquinaria irá desplazando y acumulando la arena desde la línea de orilla hacia la zona próxima al muro del paseo.

Duna Riazor 22 enero 2026

La duna de Riazor sufre los efectos del temporal en A Coruña

Más información

Posteriormente, los operarios procederán al modelado y compactación del sedimento para "configurar una estructura en forma de talud estable, capaz de absorber parte de la energía de las olas y reducir su impacto sobre el Paseo Marítimo".

A partir de ese momento, el paseo quedará protegido de los temporales invernales, aunque, cierto es, algunas de las borrascas suelen obligar a la reconstrucción de la duna, como ocurrió, por ejemplo, el pasado año.

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